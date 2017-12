Beiträge besser finden: Vorschlag für ein neues Layout auf MyHeimat

Doch nicht immer interessiert jeden Leser jeder Beitrag eines Autors. Der eine schaut nach Berichten aus den örtlichen Vereinen, der andere freut sich über neue Fotos von Tieren, der Dritte sucht Expertentipps für sein Problem. Die jüngsten Beiträge zu einzelnen Themenkomplexen, die schon etwas länger eingestellt sind, werden nur mühselig beim Durchblättern der Folgeseiten gefunden.Wäre es nicht schön, wenn jeder User, sofern er es möchte, auf seiner Startseite zu speziellen Themen weitere „Unterstartseiten“ einrichten könnten? Zum Beispiel so:Haupt-StartseiteName, Bild und allgemeine Informationen zum Autor (wie bislang auch)Dann diei neuesten Beiträge für einzelne Sparten. Bei mir könnten das sein:* Berichte aus dem Stadtbezirk*Fotografie*Politik*Heimatgeschichte* KulturAuf einer Montage zeige ich mal, wie so eine Seite aussehen könnte (siehe Bild)Es sollte auch die Möglichkeit geben, einen Beitrag mehreren Sparten gleichzeitig zuordnen zu können; ein Bericht über eine neue Fotoausstellung würde beispielsweise sowohl zu „Fotografie“ als auch zu „Kultur“ passen.Liebe Mit-MyHeimatler: Was haltet Ihr von diesem Vorschlag? Oder soll doch lieber alles so bleiben, wie es ist?