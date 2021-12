Trommeln für Kinder

In diesem Kurs lernen sie einen afrikanischen Rhythmus auf Congas zu spielen. Nach einer kleinen Rhythmusschulung geht es an die Trommeln . Mit den Trommeln und Kleinpercussion werden wir uns spielerisch dem Rhythmus nähern. Wir üben die Grundtechniken der Congas zum Spielen des Rhythmus und werden diesen zu einem klangvollem Zusammenspiel führen.Keine Vorkenntnisse erforderlich! Für Kinder von 10-14Jahre und 7-9 Jahre. Eigene Congas oder Rhythmusinstrumente bitte mitbringen Congas können gestellt werden gegen ein Gebühr von 3EUR. Hugo Bandorf trommelt seit 30 Jahren mit grosser Leidenschaft leitet die Kinder dabei professionell an.