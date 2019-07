Ausflug nach Berlin zum deutschen Bundestag: Förderverein der Grundschule Karl Friedrich Friesen e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Grundschüler erhalten spannende Einblicke hinter die Kulissen des Bundestags: Der Förderverein der Grundschule Karl Friedrich Friesen erhielt für sein bemerkenswertes Engagement eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der Verein unterstützt einen Tagesausflug nach Berlin zum deutschen Bundestag. Dadurch erhalten die Schüler erste Impressionen zum Thema Politik. „Durch die Unterstützung des Projekts verhilft den Kindern, ein politisches Verständnis zu entwickeln, wodurch die Integration und das soziale Miteinander gefördert wird“, sagte Tanja von Flotow, Botschafterin der Town & Country Stiftung.

„Friesi entdeckt den Bundestag" – Der Besuch gibt einen für kinderfreundlichen Einblick in die Politik und das demokratische System. Da ungefähr die Hälfte der Schüler einen Migrationshintergrund besitzen, soll vor allem die Integration der Kinder unterstützt werden. Dazu gehört die Bildung des politischen Systems in Deutschland. Diese spielerische Weiterbildung wird mit Hilfe der Tagesfahrt unterstützt.„Wir als Förderverein möchten ein unbeschwertes Miteinander aller Kinder ermöglichen und das über sprachliche, kulturelle und soziale Barrieren hinweg.", betonte Jörg Wiesner, Vorsitzender des Fördervereins. Die Spende wird für den Ausflug aufgewendet. Dadurch wird eine Betreuung eines Bundestagsabgeordneten ermöglicht und es kann ein kostenfreies Mittagessen in der Kantine des Bundestags zur Verfügung gestellt werden.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de