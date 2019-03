WE LOVE MMA Düsseldorf - 12 packende Cagefights in Düsseldorf

Im BILD+ Weltergewichts-Titelkampf brachten der Regensburger Christian Mach und der 37-Jährige Ismael Akkilic die Halle zum Kochen. In der ersten Runde war es Akkilic der die besseren Treffer ins Ziel brachte und dem 20-Jährigen Mach harte Schläge verpasste. Dieser hielt jedoch tapfer dagegen und bewies, dass er ein Kinn aus Granit hat. Doch in der zweiten Runde machte Mach Druck und bewies seine MMA-Fähigkeiten, jedoch weis der alte Wolf wie er seine Beute zu schlagen hat und blieb stets dominant. Auch die harten King-Kong Schläge von Mach konnten den explosiven Kämpfer Akkilic nicht bezwingen. Somit ging der erste Titel als Nachwuchskämpfer im Weltergewicht an Ismael Akkilic.Marcel Quietzsch (MMA Dresden) und Eluther Igel (UDF Düsseldorf) schienen anfangs noch auf dem gleichen Level, bis Quietzsch klare Akzente setzten konnte und den Kampf mit einer Rechten Grade durch ein krachends K.O. für sich entschied.Auch 2020 können sich die Düsseldorfer wieder auf ein spektakulären We Love MMA Event freuen. Den 18.01.2020 sollte sich jeder Kampfsportfan in Nordrhein-Westfalen rot im Kalender markieren. Dann baut die härteste Liga Deutschlands wieder ihren Cage im CASTELLO auf. Seit Samstag läuft der Vorverkauf für 2020 mit einem Early-Bird Ticketrabatt von 15 % Rabatt auf alle Karten (ab 17,00 Euro inkl. VVK-Gebühr) bei Ticketkäufen in den nächsten 15 Tagen unter www.welovemma.de.