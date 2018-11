Team Deutschland gewinnt den Freestyle of Nations der NIGHT of the JUMPs

Drei Teams traten beim zweiten Nationen-Wettbewerb gegeneinander an, die in verschiedenen Contests Punkte für die Mannschafts-Wertung sammelten. Mit dem Team Australien war natürlich der Titelverteidiger aus dem letzten Jahr dabei. Pat Bowden und Ryan Brown wurden von Jamie Squibb aus England unterstützt. Team Deutschland wurde von Luc Ackermann angeführt. Nach dem Ausfall seines Bruders Hannes traten Petr Pilat aus Tschechien und Thomas Wirnsberger aus Österreich für Schwarz-Rot-Gold an. Erstmals im Mannschaftswettbewerb ging Frankreich an den Start. Die Trikolore hielten Brice Izzo, Romain Izzo und Nicolas Texier hoch.Einer der ersten Contests des Abends war der Maxxis Best Whip. Hier holte Jamie Squibb die vollen Punkte für Australien. Er lieferte sich ein Stechen mit Thomas Wirnsberger, der ebenfalls krasse Whips abfeuerte.Jeder der neun Sportler legte einen Freestyle Run mit sieben Tricks plus Double Up hin. Bis zu 100 Punkte konnten die Fahrer hier für ihre Nation einfahren. In 3er Heats gingen die Fahrer an den Start. Heat 1 gewann Thomas Wirnsberger vor Jamie Squibb und Romain Izzo. In Heat 2 ging der deutsche Local Hero Luc Ackermann an den Start. Angepeitscht von der ausverkauften Arena, holte er einige seiner fettesten Tricks heraus: Long Distance 360, Holygrab, massiver Ruler Flip und im Double Up den Double Backflip. 99 von 100 möglichen Punkten brachten die Zuschauer zum Kreischen und Team Deutschland in Front. Der Sieg im dritten Heat ging an Ryan Brown.Team Frankreich konnte im Synchro Contest maximal punkten. Brice Izzo und Nicolas Texier setzten ihre Tricks perfekt synchron. Luc Ackermann und Petr Pilat holten mit spektakulären Tsunami Flips den zweiten Platz.Den Sieg im Team Train erkämpfte sich erneut Frankreich. Die Izzo Brüder und Texier zeigten in den sieben Trains alle die gleichen Ticks und zogen damit die Judges auf ihre Seite.Zum Honor Best Trick Contest traten die Teamleader für jede Nation an. Dabei packte Pat Bowden den Rulerflip aus. Romain Izzo setzte mit seinem Frontflip noch eine Schippe drauf. Aber selbst das sollte zum Sieg nicht reichen, da Luc Ackermann erneut einen perfekten Double Backflip unter das Arenadach hämmerte und den Best Tricks Wettbewerb für Deutschland gewann. Damit setzte sich die deutsche Mannschaft an die Spitze und triumphierte beim dritten Freestyle of Nations in der Geschichte der NIGHT of the JUMPs.Die NIGHT of the JUMPs World Tour 2018 steht kurz vor dem Abschluss. Am nächsten Wochenende springen die FMX Profis der Serie bei den letzten beiden WM-Runden in Shenzhen/China. Hier fighten Maikel Melero und Luc Ackermann um den FIM Weltmeistertitel 2018. Beiden liegen nur minimal voneinander entfernt und werden alles geben, um am Schluss die Goldmedaille in den Händen zu halten. Nach der Winterpause beginnt die neue WM-Saison bei der NIGHT of the JUMPs in Berlin am 22./23. Februar 2019 (Mercedes-Benz Arena).Tickets für alle NIGHT of the JUMPs gibt es an allen bekannten VVK-Stellen und auf www.nightofthejumps.com.FACTSNIGHT of the JUMPs – Freestyle of NationsNürnberg, 10. November 2018Results Overall1. Team Germany L. Ackermann, T. Wirnsberger, P. Pilat 629 Points2. Team France B. Izzo, R. Izzo, N. Texier 609 Points3. Team Australia P. Bowden, R. Brown, J. Squibb 558 PointsResults Freestyle Heat 11. Thomas Wirnsberger Team GER 68 Points2. Jamie Squibb Team AUS 67 Points3. Romain Izzo Team FRA 61 PointsResults Freestyle Heat 21. Luc Ackermann Team GER 99 Points2. Pat Bowden Team AUS 89 Points3. Nicolas Texier Team FRA 71 PointsResults Freestyle Heat 31. Ryan Brown Team AUS 92 Points2. Petr Pilat Team GER 91 Points3. Brice Izzo Team FRA 82 PointsResults Maxxis Best Whip Contest1. Jamie Squibb Team AUS 100 Points2. Thomas Wirnsberger Team GER 75 Points3. Brice Izzo Team FRA 50 PointsResults Synchro Contest1. Team France B. Izzo, R. Izzo, N. Texier 100 Points2. Team Germany L. Ackermann, T. Wirnsberger, P. Pilat 75 Points3. Team Australia P. Bowden, R. Brown, J. Squibb 50 PointsResults Team Trains1. Team France B. Izzo, R. Izzo, N. Texier 100 Points2. Team Germany L. Ackermann, T. Wirnsberger, P. Pilat 75 Points3. Team Australia P. Bowden, R. Brown, J. Squibb 50 PointsResults Honor Mountain Bike Best Trick Contest1. Jonas Bachmann Team GER 46 Points2. Lukas Knopf Team FRA 45 Points3. Marek Lebek Team AUS 10 PointsResults Honor FMX Best Trick Contest1. Luc Ackermann Team GER Double Backflip 100 Points2. Romain Izzo Team FRA Frontflip 75 Points3. Pat Bowden Team AUS Rulerflip 50 PointsMehr Infos, Bilder und Videos unter www.NIGHToftheJUMPs.com.