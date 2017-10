Septemer-Auflageschießen in Nornheim

Günzburg : Schützenheim Nornheim |

.. zum monatlichen Auflageschießen trafen sich im September die Senioren-Schützinnen und Schützen des Schützengau Günzburg Land an den Ständen des Schützenverein Nornheim 1911 e.V.

An der hohen Teilnehmerzahl von 45 LG und 7 LP Schützen ließ sich erkennen dass die Sommerpause vorbei war und man sich wieder verstärkt dem Schützensport zu wenden konnte. Bei diesen Auflageschießen können die Schützinnen und Schützen gleich die Gelegenheit nutzten um den eigenen Leistungsstand zu testen und um sich auf die im Oktober beginnenden Rundenwettkämpfe vor zu bereiten. Diese Art von Vergleichsschießen wird immer mehr angenommen, denn auch einige Gäste aus benachbarten Gauen konnten begrüßt werden. Bei einem gemütlichen Abend bei dem sich die Teilnehmer unterhalten und austauschen können, wurde natürlich auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Die am Ende ermittelten Ergebnisse zeugen von einem hohen Leistungsniveau der Teilnehmer, denn gleich 3 Teilnehmer erreichten die maximale Ringzahl von 300. Auch bei der Treffergenauigkeit gab es sehr gute Ergebnisse, es wurden gleich viermal Blattl unter einem 10-Teiler erzielt. In der Punktewertung, diese ergibt sich aus der Differenz zwischen erreichter und maximaler Ringzahl addiert mit dem Blattlwert, finden sich diejenigen Schützinnen oder Schützen auf den vorderen Plätzen denen sowohl ein gutes Ringergebnis als auch einen guten Tiefschuss gelungen ist.Die angefügten Bilder von diesem Schießen zeigen die Eindrücke und In der nachstehenden Auflistung stehen alle Einzelwerte der Teilnehmer.LG Ringe1. Hans-Dieter Hug ° 300 °1. Heidi Barth ° 300 °1. Jochen Deubler ° 300 °1. Werner Vorreiter ° 300 °5. Franz Scharl ° 299 °5. Georg Neußer ° 299 °5. Günter Lucht ° 299 °5. Hermann Pfründer ° 299 °9. Christian Drews ° 298 °9. Ingrid Steger ° 298 °9. Johann Rabhansl ° 298 °9. Käthe Brosch ° 298 °9. Lothar Schwehr ° 298 °14. Franz Knödl ° 297 °14. Helmut Pröbstle ° 297 °14. Werner Hirsch ° 297 °17. Anna Zettl ° 296 °17. Helmut Nimsgern ° 296 °17. Karl Ihle ° 296 °17. Leni Motz ° 296 °17. Helmut Lerchner ° 296 °17. Karl Heiligmann ° 296 °23. Heinrich Völlmar ° 295 °23. Helmut Follmer ° 295 °23. Horst Stricker ° 295 °23. Roswitha Mielitz ° 295 °27. Heinrich Zettl ° 294 °27. Otto Schwarz ° 294 °27. Peter Albrecht ° 294 °30. Horst Kirchner ° 293 °31. Valentin Hupfauer ° 292 °31. Werner Senser ° 292 °33. Norbert Heiligmann ° 291 °34. Marianne Gagstatter ° 290 °34. Siegfried Hausner ° 290 °34. Siegfried Reule ° 290 °37. Ingrid Heiligmann ° 289 °38. Ernst Reichle ° 288 °39. Klaus Mörig ° 285 °40. Artur Braun ° 284 °40. Joachim Töpelt ° 284 °42. Peter Urbach ° 283 °43. Eugen Gagstatter ° 279 °43. Irmgard Reichle ° 279 °45. Annemarie Süß ° 272 °LP Ringe1. Siegfried Reule ° 289 °2. Otto Schwarz ° 281 °3. Georg Hindelang ° 278 °4. Werner Vorreiter ° 272 °4. Franz Knödl ° 272 °6. Christa Pröbstle ° 264 °7. Artur Braun ° 261 °LG Teiler1. Helmut Follmer T 4,30 T2. Roswitha Mielitz T 6,90 T3. Werner Vorreiter T 8,20 T4. Helmut Lerchner T 8,80 T5. Heidi Barth T 16,50 T6. Käthe Brosch T 16,90 T7. Ingrid Steger T 19,20 T8. Jochen Deubler T 19,80 T9. Franz Knödl T 20,30 T10. Hermann Pfründer T 21,20 T11. Georg Neußer T 21,30 T12. Werner Hirsch T 21,50 T13. Franz Scharl T 22,50 T14. Karl Ihle T 23,90 T15. Hans-Dieter Hug T 25,40 T16. Helmut Pröbstle T 27,00 T17. Leni Motz T 29,40 T18. Ernst Reichle T 30,60 T19. Siegfried Hausner T 32,30 T20. Artur Braun T 34,50 T21. Horst Kirchner T 34,90 T22. Joachim Töpelt T 35,70 T23. Werner Senser T 35,70 T24. Günter Lucht T 36,90 T25. Christian Drews T 37,30 T26. Irmgard Reichle T 38,10 T27. Heinrich Völlmar T 38,70 T28. Heinrich Zettl T 38,70 T29. Klaus Mörig T 38,90 T30. Lothar Schwehr T 39,90 T31. Johann Rabhansl T 40,90 T32. Siegfried Reule T 44,70 T33. Peter Urbach T 45,60 T34. Norbert Heiligmann T 47,60 T35. Karl Heiligmann T 53,00 T36. Horst Stricker T 53,20 T37. Peter Albrecht T 58,60 T38. Marianne Gagstatter T 59,40 T39. Otto Schwarz T 60,20 T40. Valentin Hupfauer T 62,00 T41. Anna Zettl T 69,40 T42. Ingrid Heiligmann T 74,70 T43. Annemarie Süß T 75,90 T44. Eugen Gagstatter T 80,80 T45. Helmut Nimsgern T 90,00 TLP Teiler1. Otto Schwarz T 20,40 T2. Siegfried Reule T 22,80 T3. Georg Hindelang T 32,20 T4. Franz Knödl T 51,40 T5. Artur Braun T 97,80 T6. Werner Vorreiter T 126,90 T7. Christa Pröbstle T 196,50 TLG Punkte1. Werner Vorreiter * 8,20 *2. Helmut Follmer * 9,30 *3. Roswitha Mielitz * 11,90 *4. Helmut Lerchner * 12,80 *5. Heidi Barth * 16,50 *6. Käthe Brosch * 18,90 *7. Jochen Deubler * 19,80 *8. Ingrid Steger * 21,20 *9. Hermann Pfründer * 22,20 *10. Georg Neußer * 22,30 *11. Franz Knödl * 23,30 *12. Franz Scharl * 23,50 *13. Werner Hirsch * 24,50 *14. Hans-Dieter Hug * 25,40 *15. Karl Ihle * 27,90 *16. Helmut Pröbstle * 30,00 *17. Leni Motz * 33,40 *18. Günter Lucht * 37,90 *19. Christian Drews * 39,30 *20. Horst Kirchner * 41,90 *21. Lothar Schwehr * 41,90 *22. Siegfried Hausner * 42,30 *23. Ernst Reichle * 42,60 *24. Johann Rabhansl * 42,90 *25. Heinrich Völlmar * 43,70 *26. Werner Senser * 43,70 *27. Heinrich Zettl * 44,70 *28. Artur Braun * 50,50 *29. Joachim Töpelt * 51,70 *30. Klaus Mörig * 53,90 *31. Siegfried Reule * 54,70 *32. Norbert Heiligmann * 56,60 *33. Karl Heiligmann * 57,00 *34. Horst Stricker * 58,20 *35. Irmgard Reichle * 59,10 *36. Peter Urbach * 62,60 *37. Peter Albrecht * 64,60 *38. Otto Schwarz * 66,20 *39. Marianne Gagstatter * 69,40 *40. Valentin Hupfauer * 70,00 *41. Anna Zettl * 73,40 *42. Ingrid Heiligmann * 85,70 *43. Helmut Nimsgern * 94,00 *44. Eugen Gagstatter * 101,90 *45. Annemarie Süß * 103,90 *LP Punkte1. Siegfried Reule * 33,80 *2. Otto Schwarz * 39,40 *3. Georg Hindelang * 54,20 *4. Franz Knödl * 79,40 *5. Artur Braun * 136,80 *6. Werner Vorreiter * 154,90 *7. Christa Pröbstle * 232,50 *