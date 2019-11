NIGHT of the JUMPs Berlin 2020 Freestyle Wahnsinn in der Mercedes-Benz Arena Vier Teams mit den besten Freestyle-Sportlern der Welt kämpfen erstmals um die Mannschafts-WM

20 Jahre / über 300 Events / mehr als 3 Mio. Besucher weltweitÜber 300 NIGHT of the JUMPs® Events weltweit vor über drei Millionen begeisterten Fans in 20 Jahren. Krasse Rekorde, spektakuläre Stunts und Trickpremieren am laufenden Band – diese Serie setzt Maßstäbe! Weltrekord im Hochsprung (11,50 Meter, Massimo Bianconcini), „der jüngste Motorrad-Backflip aller Zeiten vom 12-jährigen Luc Ackermann, der erste Backflip in Europa überhaupt (Mike Metzger, Oberhausen 2003) und der erste Rückwärtssalto einer Frau in Europa (Emma McFerran, 2013).Premiere der Team Weltmeisterschaft in Berlin250.000 Fans haben den Extremsportlern der NIGHT of the JUMPs in Berlin bei ihren halsbrecherischen Tricks schon zugejubelt. Über 15 Jahre galt es in der Hauptstadt den besten Freestyle Motocross Fahrer zu krönen. Doch zum Jubiläum wird alles anders und noch spektakulärer. Am 21./22. Februar 2020 fliegen die Sportler mit ihren Motorrädern erstmals zur Team-Weltmeisterschaft durch die Mercedes-Benz Arena. Welches Land ist die beste Freestyle-Nation. Das hat Berlin noch nicht gesehen und darum bringt die NIGHT of the JUMPs den Freestyle of Nations an die Spree. Vier Teams mit den besten FMX-Sportlern der Welt treten gegeneinander an. Und damit noch nicht genug, die besten Mountainbiker wurden ebenfalls eingeladen und werden damit den Mountainbike Show in eine völlig neue Dimension heben. In verschiedenen atemberaubenden Contests sammelt jedes Team Punkte für die Mannschafts-Wertung. Die Nation mit den meisten Punkten am Ende ist der Gewinner der NIGHT of the JUMPs World Team Championship.Team Germany mit Luc Ackermann, Hannes, Kai Haase + Lukas KnopfNatürlich geht das Team Deutschland in der Hauptstadt an den Start. Und das mit den besten Freestyler der Nation. Angeführt vom sechsfachen Weltrekordler, Double Backflipper und aktuellen Europameister Luc Ackermann. Ihm steht der Berliner FMX Hero, Supertalent-Halbfinalist und Bonk-Frontflipper Kai Haase zur Seite. Natürlich darf der viermalige Deutsche FMX-Meister und Nac Nac-Frontflipper Hannes Ackermann nicht fehlen. Und mit Lukas Knopf erhalten sie tatkräftige Unterstützung vom einem der besten Mountainbike Rider der Welt und deutschem Youtube-Hero.„Das Freestyle of Nations in Berlin wird der Wahnsinn. Wir wollen den Titel gewinnen. Kommt alle zur NIGHT of the JUMPs in die Mercedes-Benz Arena und unterstützt uns dabei,“ sagt der deutsche FMX-Hero Luc Ackermann.Russisches Team feiert Premiere beim Freestyle of NationsBerlin hat eine umfangreiche russische Community und die darf sich erstmals beim Freestyle of Nations auf ein Team aus Russland freuen. Natürlich werden besten russischen FMX-Sportler ihre spektakulären Stunts abfeuern und ihre Landsleute von den Sitzen reißen.Beim World Team dürfen sich die Fans in der Mercedes-Benz Arena auf die besten FMX-Sportlern aus Australien und den USA freuen. Fast 40.000 Kilometer legt diese Mannschaft zurück, um an der Team Challenge teilzunehmen.Um das verbleibende vierte Team herrscht ein Battle zwischen Frankreich, Spanien und Tschechien. Man darf gespannt sein, welche Nation sich für den letzten Platz der Team WM in Stellung bringt.Mehr Freestyle Action denn je – 4x FMX + MTBNeben dem Freestyle Nationen Contest, bei dem die Sportler in 90 Sekunden ihre besten acht Tricks präsentieren gibt es vier weitere Wettbewerbe:Im Best Whip Contest werden alle Fahrer gleichzeitig durch die Arena fliegen.Im Synchro Wettbewerb stellt jede Nation zwei Sportler, die ihre härtesten Tricks möglichst synchron präsentieren.Im Best Trick Contest geht ein Fahrer aus jedem Land an den Start und zeigt seinen schwierigsten Trick.Da zu jedem FMX-Team noch ein Mountainbike Rider hinzustößt, sind auch die MTB-Sportler erstmals im MTB Contest eingebunden und nicht nur spektakuläres „Beiwerk“. Das lässt Cashrolls, Frontflips, Double Backflips und vieles mehr auf dem Fahrrad erwarten.Die Nation mit den meisten Punkten am Ende ist der Gewinner der NIGHT of the JUMPs World Team Championship.Die krassesten Stunts und vieles mehrZum Jubiläum werden die Macher der NIGHT of the JUMPs nicht nur die besten FMX-Sportler des Planeten nach Berlin holen, auch die weltbesten Mountainbiker werden die krassesten Tricks auf zwei Rädern unter das Hallendach schmettern. Hierfür wird extra ein gigantisch hoher Anfahrtsturm in die Arena gebaut. Man darf gespannt sein, was alles durch die Luft der Mercedes-Benz Arena fliegen wird!Tickets schon ab 45,90 EuroDer Vorverkauf für die NIGHT of the JUMPs in Berlin am 21. und 22. Februar 2020 läuft auf Hochtouren. Tickets gibt es ab 45,90 Euro plus Gebühren auf www.nightofthejumps.com und allen Vorverkaufsstellen.NIGHT of the JUMPs / Freestyle of Nations21./22. Februar 2020Mercedes-Benz ArenaBerlin /Deutschland