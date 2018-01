Ehrung der neuen Vereinmeister und Könige 2018 beim Schützenverein Nornheim

Günzburg : Schützenheim Nornheim |

Königsproklamation und Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft des Schützenverein Nornheim

./. die Ehrungen dazu wurden von Schützenmeister Gerhard Böck mit den Sportleitern Dietmar Wieser und Rudolf Mayer durchgeführt. Sportleiter Dietmar Wieser lobte vor den anwesenden Gästen und den Schützinnen und Schützen deren Trainingsfleiß. Danach erklärte er die neue Disziplin, das Blasrohrschießen und ermunterte gleichzeitig die Anwesenden, dass es Jeder selbst mal ausprobieren sollte.Nach der Bekanntgabe aller Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft, die via Beamer und Leinwand gezeigt wurden und den anschließenden Ehrungen in den einzelnen Disziplinen erfolgte dann die Vorstellung der neuen Könige. Man merkte wie die Spannung stieg, denn vorher wussten nur die beiden Sportleiter wer die Glücklichen sind, die das beste Blattl zum Schützenkönig schossen. Zuvor jedoch wurde den Vorjahreskönigen die Schützenketten abgenommen und sie erhielten ein Erinnerungsgeschenk, erst danach wurde das Geheimnis um die neuen Könige gelüftet.LG-Jugend1. Svenja Wieser 304 R2. Marvin Beyer 236 RLG-offen1. Dietmar Wieser 366 R2. Maximilian Bigelmaier 364 RLG-Altersklasse1. Helmut Vierbacher 322 RLG-aufgelegt 30 Schuss- Zehntelwertung1. Georg Neußer 315,5 R2. Rudolf Mayer 309,2 R3. Joachim Töpelt 308,7 R4.LP-offen1. Markus Senser 366 R2. Bernd Deininger 341 R3. Johannes Bigelmaier 338 RLP-aufgelegt 30 Schuss1. Rudolf Mayer 295 RSportpistole1. Markus Senser Präzision 126, Duell 132, gesamt 258Bester Teiler auf Jahresschützenscheibe Rudolf Mayer mit 81,1 vor Georg Neußer mit 90,4Bestes Jahresblattl Georg Neußer mit 2,6 Teiler vor Peter Albrecht mit 2,7 TeilerDie meisten Übungsschießen, absolvierte Georg Neußer mit 49 vor Joachim Töpelt und Helmut Nimsgern mit je 41Der Wanderpokal für die zehn besten Ergebnisse bei LG-Auflage ging mit 3158,4 R an Georg Neußer vor Peter Albrecht mit 3146,2 R und Helmut Nimsgern mit 3115,9 RErstmalig wurden auch die besten im Blasrohrschießen ermittelt.Schüler/Jugend; 1. Marvin Beyer 79 R, 2. Fin Bäuerle 62 RErwachsene; 1. Markus Senser 123 R, 2. Georg Neußer 108 R, 3. Helmut Nimsgern 104 R