Aufgelegtschützen in Leinheim

Günzburg : Schützenheim Leinheim |

./. um im April dort in entspannter Atmosphäre zu zeigen wie gut sie treffen.

Ergebnisse vom 20.04.2017

Bei den Luftgewehrschützen erreichten gleich 4 Personen das Maximum von 300 Ringen, gefolgt von 3 die mit 299 Ringen und 4 mit 298 Ringen. Bei den Pistolenschützen lag die Ringzahl 294 vor 289 und 288 Ringen an erster Stelle.Auch bei den Blattlergebnissen gab es hervorragende Werte, das Beste war ein 2,2 Teiler gefolgt von einem 9,0 und einem 10,0 Teiler.In der Punktewertung, eine Kombination aus Differenz der geschossenen Ringe zur den maximal erreichbaren 300 Ringen, die dann mit dem Teilerwert addiert werden ergaben sich als beste Werte 6,2 Punkte und zweimal 10,0 Punkte. Die Ergebnisse aller Teilnemer können aus nachfolgenden Auflistungen ersehen werden.Nächstes Auflageschießen in Wasserburg am Donnerstag den 18. Mai ab 18:00 Uhr.1. Heinrich Völlmar ° 300 °1. Heinrich Zettl ° 300 °1. Peter Albrecht ° 300 °1. Werner Vorreiter ° 300 °5. Georg Neußer ° 299 °5. Ingrid Steger ° 299 °5. Lothar Schwehr ° 299 °8. Helmut Nimsgern ° 298 °8. Helmut Pröbstle ° 298 °8. Karl Ihle ° 298 °8. Otto Schwarz ° 298 °12. Werner Papst ° 297 °13. Helmut Follmer ° 296 °13. Werner Hirsch ° 296 °15. Günter Lucht ° 295 °15. Jochen Deubler ° 295 °17. Albert Sailer ° 294 °17. Franz Knödl ° 294 °17. Heinz Jaitner ° 294 °17. Karin Stricker ° 294 °21. Siegfried Reule ° 293 °22. Leni Motz ° 292 °23. Horst Stricker ° 291 °24. Valentin Hupfauer ° 290 °25. Elfried Papst ° 288 °26. Anna Zettl ° 287 °27. Klaus Mörig ° 286 °27. Martin Eisenhofer ° 286 °29. Horst Kirchner ° 283 °30. Eugen Gagstatter ° 277 °31. Marianne Gagstatter ° 275 °1. Gerhard Lang ° 294 °2. Otto Schwarz ° 289 °3. Erwin Kempter ° 288 °4. Franz Knödl ° 280 °5. Werner Vorreiter ° 278 °6. Christa Pröbstle ° 273 °6. Georg Hindelang ° 273 °8. Joachim Kalbitz ° 271 °9. Edeltraud Frank ° 254 °10. Horst Kirchner ° 251 °1. Werner Hirsch T 2,2 T2. Georg Neußer T 9,0 T3. Heinrich Völlmar T 10,0 T4. Werner Vorreiter T 10,7 T5. Otto Schwarz T 12,5 T6. Eugen Gagstatter T 13,0 T7. Helmut Pröbstle T 18,6 T8. Horst Kirchner T 21,2 T9. Valentin Hupfauer T 21,4 T10. Ingrid Steger T 24,0 T11. Helmut Follmer T 24,3 T12. Karin Stricker T 24,6 T13. Siegfried Reule T 26,0 T14. Karl Ihle T 29,4 T15. Heinrich Zettl T 30,2 T16. Jochen Deubler T 30,6 T17. Albert Sailer T 32,2 T18. Horst Stricker T 32,7 T19. Günter Lucht T 34,0 T20. Klaus Mörig T 36,6 T21. Werner Papst T 36,7 T22. Marianne Gagstatter T 38,3 T23. Heinz Jaitner T 38,6 T24. Lothar Schwehr T 41,5 T25. Elfriede Papst T 42,2 T26. Franz Knödl T 43,4 T27. Helmut Nimsgern T 46,6 T28. Peter Albrecht T 48,0 T29. Martin Eisenhofer T 48,5 T30. Leni Motz T 51,0 T31. Anna Zettl T 70,7 T1. Gerhard Lang T 13,8 T2. Werner Vorreiter T 22,9 T3. Otto Schwarz T 24,6 T4. Franz Knödl T 48,8 T5. Christa Pröbstle T 49,5 T6. Georg Hindelang T 53,8 T7. Erwin Kempter T 71,0 T8. Joachim Kalbitz T 82,5 T9. Horst Kirchner T 124,5 T10. Edeltraud Frank T 167,3 T1 Werner Hirsch * 6,2 *2 Georg Neußer * 10,0 *2 Heinrich Völlmar * 10,0 *4 Werner Vorreiter * 10,7 *5 Otto Schwarz * 14,5 *6 Helmut Pröbstle * 20,6 *7 Ingrid Steger * 25,0 *8 Helmut Follmer * 28,3 *9 Heinrich Zettl * 30,2 *10 Karin Stricker * 30,6 *11 Karl Ihle * 31,4 *11 Valentin Hupfauer * 31,4 *13 Siegfried Reule * 33,0 *14 Jochen Deubler * 35,6 *15 Eugen Gagstatter * 36,0 *16 Albert Sailer * 38,2 *16 Horst Kirchner * 38,2 *18 Günter Lucht * 39,0 *19 Werner Papst * 39,7 *20 Horst Stricker * 41,7 *21 Lothar Schwehr * 42,5 *22 Heinz Jaitner * 44,6 *23 Peter Albrecht * 48,0 *24 Helmut Nimsgern * 48,6 *25 Franz Knödl * 49,4 *26 Klaus Mörig * 50,6 *27 Elfried Papst * 54,2 *28 Leni Motz * 59,0 *29 Martin Eisenhofer * 62,5 *30 Marianne Gagstatter * 63,3 *31 Anna Zettl * 83,7 *1 Gerhard Lang * 19,8 *2 Otto Schwarz * 35,7 *3 Werner Vorreiter * 44,9 *4 Franz Knödl * 68,8 *5 Christa Pröbstle * 76,5 *6 Georg Hindelang * 80,8 *7 Erwin Kempter * 83,0 *8 Joachim Kalbitz * 111,5 *9 Horst Kirchner * 173,5 *10 Edeltraud Frank * 213,2 *