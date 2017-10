UNFASSBAR: DIE UNFASSBAREN UNTERSTÜTZEN DEN TIERSCHUTZVEREIN GLÜCKSNASEN-TREFFEN MIT DEN KÜNSTLERN ZU ERSTEIGERN-AUKTION STARTET HEUTE ABEND

FOLGENDE ORTE STEHEN ZUR AUSWAHL:

Mi. 27.12.2017 19:30h Bogen KulturForum OberalteichDo. 28.12.2017 19:00h Ludwigsburg MusikhalleSa. 30.12.2017 19:00h Schwerin Capitol SchwerinSo. 07.1.2018 19:00h Günzburg Forum am HofgartenFreitag 16. März SiegenRegeln der Physik oder der Mathematik? Die können Sie an diesem Abend komplett vergessen, denn die zwei »Unfassbaren« verändern alle Realitäten, die Sie kennen. Hypnosekünstler Christo und Magier Ben David präsentieren mal gemeinsam, mal im Solo Zauberkunst, außergewöhnliche Erfahrungen und charmantes Entertainment.Christo macht die Besucher zu den Stars des Abends und lässt sie Dinge erleben, die sie selbst nicht für möglich gehalten hätten. Der preisgekrönte Magier Ben David verbindet in seiner neuen und modernen Zauberkunst Illusion mit jeder Menge Comedy.Für beide gemeinsam gilt: einfach unfassbar!Ihre atemberaubende Darbietung von Showhypnose und Magie ist in dieser Kombination einzigartig und einmalig in Europa: Entertainment auf höchstem Niveau.Beide Künstler sind mehrfach ausgezeichnet und bekannt aus Radio und TV.

ZU DER AUKTION GEHT ES HIER



Christo ist einer der jüngsten und bekanntesten Hypnosekünstler Deutschlands. Die professionelle und humorvolle Art seiner Darbietungen begeistert regelmäßig zahlreiche Zuschauer im Firmen- und Privatkundenbereich.Den ersten Kontakt zur Hypnose hatte Christo im Jahr 2004. Durch intensives Selbststudium so- wie Seminare und Ausbildungen eignete er sich das richtige Handwerk an. Seitdem hat er sein Können bei zahlreichen Auftritten im In- und Ausland unter Beweis gestellt. Mehrfach wurden seine Shows mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet.Seit 2011 bekleidet Christo eine Vorstandsposition im Verband „UnterbewusstSein wirkt e.V.“ und ist Mitglied der IAYH (International Association for Youth Hypnotists). Er ist NLP-Practitioner und systemischer Coach. Als Mitglied des Deutschen Verbands für Hypnose e.V. gibt er regelmäßig Seminare und Fortbildungen.Neben der Show- gilt sein Interesse auch der klinischen Hypnose. Seine Schwerpunkte liegen hier in der Stressreduktion und Leistungssteigerung von Schülern und Studenten. Dieser interdisziplinäre Ansatz ist außergewöhnlich und seine Erfolge in beiden Bereichen sind spektakulär. Die enorme Bandbreite seines Könnens führte Christo bereits an Schulen, Universitäten, Bühnen und Firmen in ganz Europa.

EIN INTERVIEW MIT CHRISTO GIBT ES HIER

Ben David (Jahrgang 1993) stammt aus Heilbronn und gehört bereits heute zu den bedeutendsten Nachwuchskünstlern Deutschlands. Nach dem Abitur zog es ihn in die große weite Welt. Er arbeitete als Animateur, Entertainer und Zauberkünstler für die bekannte und mehrfach ausgezeichnete Clubhotel-Kette „Magic Life“. Dies war der Beginn seiner internationalen Show-Erfahrungen.Danach verschlug es ihn zunächst zum Radio und er erhielt ein Engagement bei bigFM.Hochmotiviert und voller Neugierde startete Ben 2013 seine TV-Karriere. Bei Taff (Pro7) durfte er um die Krone der „Hot Summer Games“ kämpfen. In der RTL2 -Sendung „Next, Please“ setzte er sich mit seiner Zauberei gegen die Konkurrenten durch. Jung, sympathisch und dynamisch verzaubert Ben David seine Zuschauer. Mit seiner mehrfach ausgezeichneten Magic Comedy Show bringt er in jede Feier die Stimmung, die sie verdient hat.Und damit nicht genug, denn auch zahlreiche Spitzenpolitiker und Prominente hat Ben David bereits erfolgreich verzaubert: Den Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Rosi Mittermaier, Oliver Pocher, Steffen Henssler, Joko & Klaas, Jorge González, Sebastian Rode, Jürgen Drews, Tom Beck u.v.m.