Christo:" Wer unsere Show besucht sieht die Welt mit anderen Augen" - Ein Interview mit Christoph Hintermüller von die Unfassbaren die im Januar 2018 nach Günzburg kommen

Christo macht die Besucher zu den Stars des Abends und lässt sie Dinge erleben, die sie selbst nicht für möglich gehalten hätten. Der preisgekrönte Magier Ben David verbindet in seiner neuen und modernen Zauberkunst Illusion mit jeder Menge Comedy. Das Duo das auf große Tournee kommt, macht unter anderem am 7. Januar 2018 im Günzburger Forum am Hofgarten Station. Über den Abend und das die Besucher erwartet habe ich mit Christo( Christoph Hintermüller) ein Interview geführt.:Die Unfassbaren. Wie würden sie sich beschreiben?:Jung, frisch, dynamisch, überraschend und anders. Den genau das ist unser Ziel, wir wollen Leute faszinieren, sie aus ihrem Alltag reisen und eine spannende Show präsentieren. Eins ist sicher, wenn Sie unsere Show besuchen, sehen Sie die Welt mit anderen Augen.: Wer steckt hinter die Unfassbaren?:Hinter den Unfassbaren stecken Ben David (Magier), und Christo (Showhypnose).: Wie lange gibt es die Unfassbaren schon?:Die Show die Unfassbaren wurde im Januar 2016 Uraufgeführt und befand sich davor mehrere Jahre in der Entwicklung. Ben und Christo lernten sich Anfang 2015 auf einem Künstlerwettbewerb kennen und erkannten das Potenzial aus der Mischung Hypnose und Zauberei. Seit dem folgten viele öffentliche Shows, die die beide Künstler auch nach Amerika, England, Tunesien und 2019 nach Grönland führen werden. Beide Künstler stehen natürlich als Solodarsteller schon deutlich länger auf der Bühne und tun dies hauptberuflich.: Im Text steht, Magie und Hypnose auf höchstem Niveau. Wie möchten sie die Zuschauer verzaubern?:Da kann ich natürlich nicht so viel zu sagen, sonst kommt ja keiner mehr ;)