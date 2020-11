Es hat viel besser geschmeckt als es aussieht

Vorrichten400ml Gemüsebrüheeine Packung TK.-Garnelen zubereitet nach Packungsanweisung.ca 75 bis 95g Paprika in kleine Würfel schneiden1/2 Schalotte fein würfeln1 EL glatte Petersilie hacken oder etwas Grün von der Frühlingszwiebel in kleine Ringe schneiden100g Doppelrahmfrischkäse100g Risottoreis50ml WeißweinÖlPfefferWenn alles vorgerichtet ist, kanns los gehen:Schalotten in Öl etwas anschwitzen, den Reis zugeben und mit dem Weißwein aufgießen. Unter Rühren nun immer Schöpfkelle von der Gemüsebrühe zugeben, unter rühren verkochen lassen bis der Reis gar und schön cremig ist. Paprika und Garnelen zugeben und weitere 5 Min. weitergaren. Nun habe ich die Frühlingszwiebelröllchen untergerührt , gleich danach noch den Frischkäse. Nun kann abgeschmeckt werden - muss gestehen, ich brauchte keinen Pfeffer mehr, aber das kann jeder machen, wie er möchte.Wer wirklich Nierenkrank ist, sollte weniger Garnelen nehmen - bei mir waren es gute 200g, dann sollten 50g ausreichen. Diese Rezeptmenge gilt für 2 Personen.Kann auch nur sagen - es war sehr, sehr lecker.