Mein Abendessen heute

Zuerst am Tage kam die Post - mein neuer Kräutertee kam an, der Bauch-Speck-weg Tee, ein lustiger Name. Die Bestandteile sind Honigbusch, Nana Minze, Mate, Brennnessel, Sencha, Pu Erh Tee. Ja, diesen Tee wollte ich zum Abendessen trinken.Am Nachmittag sind wir dann noch durch den Herbst nach Andechs gefahren zu der Wildmetzgerei, die ich so schätze. Hier wollte ich fürs Abendessen eine Scheibe Hirschleberkäse holen, Hirschleberkäse mit Käse habe ich gewählt, Brot hatte ich noch, ein sehr gutes, es wurde mit viel Liebe von meinem Mann gestern gebacken. Nun war das Abendessen komplett - lecker wars!!Übrigens, der Tee schmeckt auch ganz ausgezeichnet - ob es ein Zaubertee ist??? Das Geheimnis werden wir nicht so schnell lösen.