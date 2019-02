Großer Erfolg der Skikurse und Schneeschuhwanderungen der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen in der Saison 2019

Gersthofen : Festplatz |

Auch in der Saison 2019 erwiesen sich die Skikurse und Schneeschuhwanderngen der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen wieder als großer Erfolg.

In diesem Jahr wurde das Angebot wiederum an vier Tagen durchgeführt, ein Umfang, der für die Ausbildung optimal ist.Die Angebote der Skischule wurden rege nachgefragt, einige Schneeschuhwanderungen waren bereits am Mittag des ersten Anmeldetag ausgebucht!Besonders erfreulich waren ein weiterer Anstieg bei den Skikursteilnehmern und den übrigen Skiangeboten, so dass wir erneut mit drei Bussen in Richtung Außerfern in Tirol fahren konnten.Die urspüngliche Planung sah an den Samstagen, den 05.01.2019 und 19.01.2019 als Ziel Berwang vor, und am Samstag, den 12.01.2019 bzw. am Sonntag, den 13.01.2019 Ehrwald im Zugspitzgebiet.In der Woche vor dem 12.01.2019 hat es nun so stark geschneit, dass die Straße zwischen Bichelbach und Ehrwald komplett gesperrt war. Wir mussten daher an diesem Wochenende beide Fahrten nach Berwang verlegen.Zum Ausgleich wurde dann das Ziel der letzten Fahrt außerplanmäßig nach Ehrwald verlegt.Und das Skischulangebot war wieder ein echter Erfolg:Durchwegs zufriedene Skischüler, ganz überraschende Lernerfolge bei den Anfängern. Und auch die Stimmung in den Bussen war super!Für die Anfänger war dort ein toller Übungsparcour aufgebaut, so dass sich die Neulinge professionell und schnell auf den Skien einfinden konnten.Der Erfolg der Skikurse war deutlich spürbar: Bereits am ersten Skikurstag konnten einige Anfänger Liftfahren, und spätestens am vierten Tag kamen alle gut und teilweise recht forsch die oft anspruchsvollen Pisten herunter.Parallel wurden Schneeschuhwanderungen angeboten. Auch hier mussten die Pläne an die heftigen Schnneefälle und vor allem an die erhöhte Lawinengefahr angepasst werden.So ging es am ersten Tag von Rinnen nach Brand. Am zweiten Tag wählten wir als Ziel Buching im Allgäu, um die Gruppe keinerlei Lawinengefährdung auszusetzen.Den Tag darauf (13.01.2019) verschoben wir sogar ganz, da für diesen Tag die prognostizierte Lawinenwarnstufe für eine gefahrlose Wanderung zu hoch war.Der 19.01.2019 war somit der dritte Schneeschuhtag. Hier machten wir bei schönstem Wetter eine tolle Runde in der Region um Heiterwang.Beim nachgeholten Tag, der am 26.01.2019 stattfand, fuhr dann ein eigener Bus ohne Skikursteilnehmer, aber stattdessen mit mehr Schneeschuhwanderungen als üblich nach Berwang. Ziel war die Ehenbichler Alm, eine relativ anspruchsvolle Tour, die aber dafür mit granddiosen Bergerlebnissen belohnt.Die bis zu 30 Teilnehmer der vier Schneeschuhwanderungen (am letzten Tag mehr) erlebten in der phantastischen Tiroler Bergwelt unvergessliche Tage!