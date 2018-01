Großer Erfolg der Skikurse und Schneeschuhwanderungen der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen in der Saison 2018

Gersthofen : Festplatzgelände Gersthofen |



Auch in der Saison 2018 erwiesen sich die Skikurse der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen wieder als großer Erfolg.

In diesem Jahr wurde das Angebot wiederum an vier Tagen durchgeführt, ein Umfang, der für die Ausbildung optimal ist.Die Angebote der Skischule wurden rege nachgefragt, einige Schneeschuhwanderungen waren bereits am ersten Anmeldetag ausgebucht!Besonders erfreulich waren die Anstiege bei den Skikursteilnehmern und den übrigen Skiangeboten, so dass wir erstmals seit längerem wieder einen Bus mehr einsetzen mussten.Am Samstag, den 06.01.2018, Sonntag, den 07.01.2018, Sonntag, den 14.01.2018 sowie am Samstag, den 20.01.2018 fuhren wir daher mit drei Bussen in Richtung Berwang und Ehrwald in Tirol.Und es war wieder ein echter Erfolg:Durchwegs zufriedene Skischüler, ganz überraschende Lernerfolge bei den Anfängern. Und auch die Stimmung in den Bussen war super!Am ersten und zweiten Tag war Berwang in Tirol das Ziel unserer Busse. Für die Anfänger war dort ein toller Übungsparcour aufgebaut, so dass sich die Neulinge professionell und schnell auf den Skien einfinden konnten.Der Erfolg der Skikurse war deutlich spürbar: Bereits am ersten Skikurstag konnten einige Anfänger Liftfahren, und spätestens am vierten Tag kamen alle gut und teilweise recht forsch die oft anspruchsvollen Pisten herunter.Am dritten und vierten Skikurstag führte uns der Weg nach Ehrwald, wo die Teilnehmer im dortigen Skigebiet hervorragende Bedingungen antrafen.Parallel wurden Schneeschuhwanderungen angeboten. Am ersten und zweiten Tag von Rinnen nach Brand, am dritten Tag in Ehrwald zum Igelsee und am letzten Tag in Heiterwang. Die bis zu 29 Teilnehmer erlebten in der phantastischen Tiroler Bergwelt unvergessliche Tage!Zudem gab es wieder die Gelegenheit, an zwei Tagen mit unserem Trainer Heinz Dollmann eine Skitour zu machen, die aufs Galtjoch und aufs Pfuitsjöchl führten.