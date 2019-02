Das dritte "Schneetreiben" der Stadt Gersthofen am 09.02.2019

Gersthofen : Festplatz |

Auch das dritte Gersthofer "Schneetreiben" in Berwang war auch im Jahr 2019 ein voller Erfolg und ein großartiges Erlebnis für alle Beteiligten.

Aufgrund der riesigen Erfolgs der ersten beiden Gersthofer Winterveranstaltungen "Schneetreibens" wundert es nicht, dass am Samstag, den 09. Februar 2019 in Berwang das dritte Gersthofer Schneetreiben ausgerichtet wurde. Zumal in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen anstehen: 50 Jahre Gersthofen und 50 Jahre Abteilung Alpin des TSV GersthofenGemeinsam organisiert von den vier Vereinen, die mit Wintersport zu tun haben, nämlich dem TSV Gersthofen Abteilung Alpin, dem CSC Batzenhofen, den Naturfreunden und dem Alpenverein (DAV) Sektion Gersthofen, wurde ein Ski- und Schneetag der Extraklasse angeboten. Ein toll organisiertes buntes Programm lockte mehrere hundert Teilnehmer an, die voll auf ihre Kosten kamen und durchwegs begeistert waren.Man hatte die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Winterangeboten: So beispielsweise Schneeschuhtouren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Skisafaris, einem Riesenslalomrennen, das gleichzeitig als Stadtmeisterschaft zählte, einer Einführung in die Lauftechnik von Biathlon oder einem Biathlon-Wettbewerb. Dieses attraktive Angebot sollte noch ergänzt durch eine Schneebar, einer Siegerehrung, einer Show der Vereine und einer Apres-Ski-Bar ergänzt werden.Abgerundet wurde dies noch dadurch, dass die eigentliche Veranstaltung selbst kostenfrei war und die Busplätze mit 10 Euro sehr preisgünstig waren.Dieses sehr runde Angebot führte dazu, dass auch im Jahr 2019 der Ansturm auf den Schneetag und die Busplätze so hoch war, dass die Busse bald ausgebucht waren.Um dieses Event vorzubereiten, fuhren am Tag vor dem Event mehrere Freiwillige aller vier Vereine auf die TSV-Hütte nach Rinnen, um noch letzte Punkte zu regeln und um am Schneetreiben-Tag selbst ab 7 Uhr morgens das Equipment aufzubauen.Schließlich fuhren am 09. Februar 2019 acht (!!!) gut gefüllte Busse in Richtung Rinnen. Die Stimmung war bereits am Hinweg gut.Zusätzlich fuhren viele Teilnehmer auch mit dem eigenen Fahrzeug an, so dass sich am Rastkopf-Lift in Rinnen geschätzte 500 Gersthofer auf einen schönen Schneetag freuen konnten.Die Aufteilung der Teilnehmer auf die einzelnen Angebote klappte wiederum gut.So nahmen beispielsweise alleine am Schneeschuhlauf mehrere Dutzend Interessierte teil. Hierfür mussten von mehreren Quellen Schneeschuhe ausgeliehen werden.Gegen 15 Uhr fanden die Teilnehmer der Angebote dann am zentralen Sammelpunkt rund um die Alpin-Bar ein. Die stimmungsvolle Musik, die "DJ Fränky" auflegte, machte bereits Vorfreude auf den Abend.Erster Bürgermeister Michael Wörle nahm gemeinsam mit Dagmar Walter die Siegerehrung vor. Der schnellste Teilnehmer bei den Männern war Francis Stimpfle, die schnellste Frau war Sophia Meitinger.Da aber Francis Stimpfle weder Gersthofer ist noch in einem Gersthofer Verein Mitglied ist war Max Alt als Drittschnellster Stadtmeister.Bei den Damen hatte Gabriela Grashei als Jugendliche die schnellste Gesamtzeit und wurde somit zugleich Stadtmeisterin.Nach der Siegerehrung stieg die Stimmung auf der Apres-Ski-Party richtig an: Angeheizt durch die Partymusik von "DJ Fränky" kamen alle in beste Laune. Es wurde getanzt, geschunkelt oder eine Polonaise gebildet. Kaum einer konnte sich der ausgelassenen Stimmung entziehen.Eines der Höhepunkte war noch eine Skiperformance, die die beteiligten Vereine gemeinsam vorführten. In überraschend synchroner Formation fuhren die Skilehrer und Könner aller vier Vereine über die von allen einsehbare Piste, beleuchtet von stimmungsvollen Fackeln. Überraschend synchron bildeten sie gemeinsam die Zahl "50" nach.Später wurden die Teilnehmer sogar noch mit einem Feuerwerk überrascht, das die Gemeinde Berwang hierfür stiftete.So war es fast schade, dass die Busse um 19 Uhr aufbrachen. Allerdings nahmen die Teilnehmer die Feierstimmung mit auf die Heimfahrt, so dass auch dort noch gute Laune herrschte.Angekommen am Festplatz in Gersthofen waren sich alle einig, dass auch das dritte Gersthofer Schneetreiben eine rundum gelungene Sache war und eine Wiederholung trotz des hohen Aufwands wünschenswert ist.An dieser Stelle gilt es Dank zu sagen bei allen Beteiligten: Den Aktiven der vier austragenden Vereine, die hohen Aufwand in die Planung und Durchführung gesteckt haben. Beim ersten Bürgermeister Michael Wörle, der diesen Tag so umfangreich unterstützte, bei "DJ Fränky", der für die gute Stimmung auf der After-Ski-Party sorgte und nicht zuletzt bei Dagmar Walter von der Stadt Gersthofen, die viel Arbeit in die Organisation der Veranstaltung steckte!