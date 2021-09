SPD Gersthofen ehrt langjährige Mitglieder

Ein Fest für die ganze Familie

Am letzten Sonntag, den 12.09.2021 fand nach einjähriger Unterbrechung aufgrund Corona wieder das SPD Sommerfest im Hasenheim statt. Zu Beginn begrüßte der Vorsitzende der SPD Gersthofen Dennis Stolarski die zahlreiche Geste, zu denen neben den örtlichen Mitgliedern und Ihren Familien auch die Landtagsabgeordnete Frau Dr. Simone Strohmeyer zählte.Nach dem gemütlichen Kaffee und Kuchen folgte der kurze, aber prägnante offizielle Teil des Sommerfestes, die Ehrung der Jubilare. In einer kleinen Rede gingen Simone Strohmeyer und Dennis Stolarski auf die besonderen Verdienste jedes einzelnen Jubilars ein. Anschließend überreichten Sie gemeinsam dem SPD Stadtrat Martin Ehinger für seine 10-jährige Mitgliedschaft, der bisherigen Vorsitzenden Janine Hendriks für ihre 25-jährige Mitgliedschaft sowie für die 40-jährige Mitgliedschaft Harald Itzelsberger und Ingrid Hillebrand die jeweiligen Urkunden. Ein Highlight war die Ehrung von Roland Kaulfersch und den Eheleuten Waltraud und Dieter Gernhard die jeweils ihr 50-jähriges Jubiläum in der SPD feierten. Übertrumpft wurde dies nur noch von Gersthofens Ehrenbürger Josef Schuler, welcher seit 65 Jahren in der SPD ist und hierfür bereits im Januar dieses Jahres die Willy-Brandt-Ehrenmedaille überreicht bekommen hat.Bei guter Stimmung hieß die lustige Runde noch vier Neumitglieder herzlich Willkommen. Welche jeweils unter großem Applaus ihre Parteibücher überreicht bekommen haben.Nach dem festlichen Akt wurde der Blick auf die anstehende Bundestagswahl gerichtet. „Wir können stolz sein auf uns und auf unsere Partei. Wir sagen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ganz klar, was wir in den nächsten Jahren erreichen wollen und haben mit Olaf Scholz einen Kanzlerkandidaten der für Kompetenz, Vertrauen und Stabilität steht.“ sagte der Vorsitzende Dennis Stolarski. „Bei uns ist ganz klar, wer die SPD wählt bekommt Olaf Scholz und ein Programm für die Zukunft!“, fügte er noch hinzu.Mit guter Stimmung und unter großem Applaus bedankte sich der Vorsitzende bei dem gesamten Vorstand, allen Helferinnen und Helfern und der ganzen Runde für das gelungene Fest und dem großartigen Zusammenhalt.