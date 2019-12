Presseerklärung der SPD Gersthofen!

Wir als SPD haben viel erreicht, sowohl im Bund als auch in unserer Stadt. Man bekommt den Dank dafür nicht immer sofort zurück, aber das ist es uns wert.

Umfragen sind stets nur Momentaufnahmen, die zwar wichtig sind, von denen man sich aber auf keinen Fall wie bei einer Hetzjagd treiben lassen sollte. Wir finden es viel wichtiger, mit den Bürgern direkt in Kontakt zu treten und die Bedürfnisse und Belange vor Ort zu erfahren und Politik für die Menschen zu machen.Die SPD macht es sich nicht leicht. Aber vielleicht ist es genau das, was die Sozialdemokraten auszeichnet. Mit den beiden neuen Vorsitzenden sind Personen gewählt worden, die eben nicht in den Regierungsapparat eingebunden sind. "Wir sollten dem Duo eine faire Chance geben, denn ihnen jetzt schon alle Kompetenz abzusprechen und alles zerreden, ist nicht fair", sagt die Ortsvereinsvorsitzende Janine Hendriks.Wir haben stets für eine gute Zukunft gekämpft und werden dies auch immer tun. Wir kämpfen für ein faires Deutschland, ein faires Bayern, für einen fairen Landkreis Augsburg-Land und ganz wichtig, für ein faires Gersthofen.SPD Gersthofen, für die Menschen!