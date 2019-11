Waldweihnacht der Schwäbischen Musikanten

Baar (Schwaben): Wallfahrtskirche "Maria im Elend" |

Um das Jahr 2019 besinnlich zu beenden, laden Sie die Schwäbischen Musikanten Gersthofen herzlich zu ihrer alljährlichen Waldweihnacht ein. Die adventliche Feier beginnt dieses Jahr am Sonntag, 22. Dezember 2019, um 18:30 Uhr bei der Wallfahrtskirche „Maria im Elend“. Die Andacht wird vom Blechbläser-Ensemble der Schwäbischen Musikanten Gersthofen umrahmt.



Von der Stadt Gersthofen werden Shuttle-Busse zur Verfügung gestellt. Die kostenlosen Busse fahren an der Haltestelle Rathausplatz um 17:45 Uhr ab und fahren die Haltestellen Stiftersiedlung und Stettenhofen an. Für Glühwein ist gesorgt, bitte bringen Sie der Umwelt zuliebe Ihre eigenen Tassen mit. Alle Besucher werden gebeten, Kerzen mitzubringen, um die besinnliche Atmosphäre der Waldweihnacht zu bereichern. Die Schwäbischen Musikanten freuen sich auf Ihren Besuch!