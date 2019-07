Vorschulevent in der Kita St. Elisabeth

Alle Vorschulkinder durften abends in den Kindergarten kommen und dort ein besonderes Programm genießen.Nachdem alle Kinder angekommen waren und noch ein bisschen im Garten gespielt hatten, stärkten wir uns mit Würstchen in den Semmeln auf den Picknickdecken. Zur Nachspeise gab es leckeres Eis :-) So gestärkt machten wir uns auf den Weg zu einer Schatzsuche durch Gersthofen. Die Kinder suchten versteckte Umschläge und lösten die darin befindlichen Aufgaben: Stufen zählen, Formen aus Seilen legen, auf einem Bein hüpfen und Reimwörter finden war für die Kinder kein Problem und machten allen viel Spaß.Auf dem Weg wurde auch noch einmal das wichtige Verhalten im Straßenverkehr geübt. Bei Einbruch der Dämmerung waren wir wieder zurück im Kindergarten, wo wir eine tolle Schatzkiste mit Goldtalern und Urkunden fanden.Jedes Kind erhielt sein Vorschulzeugnis und wurde von allen beglückwünscht. Zum Abschluss sahen wir noch einen Film zum Thema Polizei. Und als es schön dunkel war, holten alle Eltern ihre glücklichen und müden Kinder wieder ab. Dieser Abend wird in der Erinnerung der Kinder unvergesslich bleiben 