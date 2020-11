Naturtage im Herbst

Besonders die Herbstzeit lädt ein, die Veränderungen in der Natur mit allen Sinnen zu erleben. Wirdas farbenprächtige Laub der Bäume,das Rascheln der Blätter unter unseren Füßen,die feuchte Erde unddie Formen der herunterfallenden Früchte.Mit Matschhose und Gummistiefel ausgestattet wurden viele Herbsttage genutzt, um vor allem den Bewegungsdrang auszuleben und die Grobmotorik zu stärken. Besonders viel Freude hatten die Kinder beim Rollen und Toben im herbstlichen Blättermeer.Fleißig haben die Kleinen Blätter für einen Igelhaufen zusammengetragen, aber auch Kastanien und Eicheln gesammelt um im Kiga lustige Figuren zu gestalten.Beim Sammeln sind den Kindern die unterschiedlichen Formen der Blätter, Baumgrößen und Stammfarben aufgefallen.Daraufhin wurden im Kiga wurden die gepressten Blätter und Früchte mit den Abbildungen in einem Naturbuch verglichen und auf einem Plakat dargestellt.Die Kinder haben so spielerisch schon einige heimische Laubbäume kennengelernt und freuen sich darauf, diese im Winter und im Frühling, beim Wachsen neuer Blätter, weiterhin zu beobachten.