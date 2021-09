Kleingartenverein Gersthofen

Zertifizierung Naturgarten von der Bayrische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau und Landesverband Bayrischer Kleingärtner

Wir haben nun die Plaketten und Urkunden erhalten. Auf dem Bild 1 wird diese Fr. Jutta Sturm die, die erste Zertifizierung im Regierungsbezirk Schwaben war, durch den 1. Vorstand Arne Ziessow überreicht. Auch sind wir stolz darauf, dass nicht nur Fr. Sturm sondern auch: Sebastian und Susanne Kochs (Bild 2), im Abschnitt 4 (am Europaweiher) die Zertifizierung bestanden haben. Ihr Garten sorgt für eine Biologische Vielfalt in der sich Pflanzen, Tiere und Menschen wohlfühlen(Bild 3, Bild 4, Bild 5). Dafür sorgen Sie, in dem keine Chemie zum Einsatz kommt. Auch Sie haben die Zertifizierung bestanden und Ihnen wurde die Urkunde und Plakette vom 1. Vorstand Arne Ziessow überreicht.Wir hoffen darauf, dass sich noch viele Kleingärtner dafür begeistern können und ebenfalls auf Chemie zu verzichten und Ihren Garten biologisch wachsen lassen. Jedes Tier und jede Pflanze hat seinen Sinn, und sollte sich in unseren Gärten wohlfühlen, um das Gleichgewicht in der Natur nicht zu gefährden. Der Garten soll Naturnah sein, aber auch gepflegt!