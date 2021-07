Autohaus Strobel: Ältester Toyota Händler Deutschlands feiert 50-jähriges Jubiläum

Präsident der Toyota Deutschland GmbH zu Besuch in Augsburg

Der älteste Toyota Händler Deutschlands empfängt anlässlich seines Firmenjubiläums hohen Besuch: André Schmidt, Präsident der Toyota Deutschland GmbH, macht Station in Augsburg. Am 01. Juli 1971 schließt die Autohaus Franz Strobel KG den Händlervertrag mit der Marke Toyota. Heute blickt Enrico Strobel, der 1991 die Geschäftsführung von seinem Vater übernimmt, auf 50 Jahre traditionsreiche Firmengeschichte und zahlreiche Meilensteine zurück, so zum Beispiel die Erweiterung des Hauptsitzes in Augsburg-Lechhausen um 3 weitere Autohäuser in Augsburg-Göggingen, Gersthofen und Kempten.Zur Gratulation sind auch Regionalleiter Michael Stollenmaier und Distriktleiter Willibald Huber zu Besuch. Grund zu feiern gibt es in jedem Fall: Die Marke Toyota zeigt sich in Deutschland unangefochten als größte japanische Automarke und ist auch im Raum Augsburg mit rund 9 % Marktanteil äußerst beliebt. Was vor 50 Jahren beginnt, als der japanischen Autobauer auf den deutschen Markt Fuß fasst, ist ein Thema, das viel Gesprächsstoff bietet.Und auch der Blick in die Zukunft ist erfolgversprechend: “Ich freue mich, in der Zeit der großen Veränderungen der Automobilindustrie, wieder zurück nach Augsburg zu kommen. Ich bin mir sicher, dass Toyota mit einem auf die Bedürfnisse unserer Kunden fokussierten Händlernetz und motivierten Mitarbeitern bestens aufgestellt ist, diese neuen Herausforderungen anzunehmen.“ so André Schmidt.Unverändert bleibt die Tatsache, dass Enrico Strobel das Rampenlicht meidet. Er ist der Macher im Hintergrund. Unterstützt wird der Inhaber in der Geschäftsleitung von Helmut Sassarat, Peter Remitschka und Ursula Tham sowie durch seine Nichte Nadine Strobel, die das Marketing und die Werbung verantwortet. Ein erfolgreiches Team, das die Geschicke des Unternehmens Toyota Strobel in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft steuern wird.Das inhabergeführte Familien-Unternehmen beschäftigt rund 90 Mitarbeiter, von denen einige bis zu 45 Jahre dem Betrieb angehören. „Der Kunde und der Mitarbeiter sind bei uns die Nummer eins“, sagt Enrico Strobel, dem Werte und Traditionen eines Familien-Unternehmens enorm wichtig sind. (Text: proair Medienagentur)