Tagesausflug bei goldenen Herbstwetter

Gut ausgerüstet ging es dann in den Freizeitpark zum ersten Fahrgeschäft. Für die einen hieß es dann Achterbahn fahren und der Rest passte auf die Rücksäcke auf. Ob Piratenschiff, Wasserrutsche oder auch Kettenkarussell, es war für jeden was dabei. Zwischendurch wurde im neu angelegten Teil bei den Wasserspielen eine Pause eingelegt und es gab ein Eis oder auch einen Kaffee.Beim Autoscooter wurden dann fast alle Teilnehmer wieder an ihre Jugend zurück erinnert und so blieb es nicht bei einer Fahrrunde, kaum ausgestiegen stellt man sich wieder zu nächten Runde an.So hatten wir bei strahlenden Sonnenschein bis zur Parkschließung um 18 Uhr einen wunderbaren Tag, mit tollen Erlebnissen die wir natürlich auch mit der Fotokamera festgehalten haben.Und so blieb uns als letzte Fahrt dann nur noch der Rückweg nach Zuhause übrig.Aber natürlich immer mit der Vorfreude auf das nächste Treffen, das Kürbisschnitzen.