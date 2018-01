SIlvesterlauf 2017

Gersthofen : Sportanlage |

Das Highlight am Ende des Jahres





Es ist eine liebgewordene Tradition für viele Gersthofer und die Menschen aus der Umgebung. Am 31.12 starten sie beim Silvesterlauf oder feuern Freunde und Familie beim Endspurt von der Tribüne aus an.Auch für unsere Bereitschaft ist der Silvesterlauf ein festes Datum im Kalender. Viele unserer RK Helfer sind regelmäßig jedes Jahr dabei. Unser Dienst startet schon früh mit den ersten Wanderern und Nordic Walkern. Unsere mobilen Teams sind dabei an der Strecke positioniert um einen möglichst kurzen Weg zu einer Versorgung zu haben. Auf dem Gelände des TSV Gersthofen sind wir beim Flitzilauf für die kleinsten da und später für die ins Ziel einlaufenden Sportler. 166 Flitziläufer, 105 Wanderer und Nordic Walker und 1.347 Läufer in Schüler und Hauptlauf waren dieses Jahr dabei. Trotz der großen Zahl an Läufern hatten wir dieses Jahr nur 4 Versorgungen zu verzeichnen. Sicher auch ein Umstand, der dem warmen und teilweise sonnigen Wetter zuzuordnen ist. Der schnellste Läufer schaffte die 9.7 km übrigens in unter 30 Minuten. Was für eine Leistung!Nachdem wir unseren Einsatz beendet haben, haben wir uns, wie jedes Jahr, im Rot-Kreuz-Haus zu einem letzten gemeinsamen Essen im Jahr 2017 getroffen.