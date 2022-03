Schwabens Jugendfeuerwehrvertreter treffen sich in Gersthofen

Gersthofen : Feuerwehr Gersthofen |

Zur Delegiertenversammlung der schwäbischen Jugendfeuerwehren, am 15. März 2022, kamen 22 Delegierte und acht Mitglieder des dazugehörigen Jugendforums in der Feuerwache Gersthofen zusammen.

Nach der Begrüßungsworten durch Michael Wörle, erster Bürgermeister der Stadt Gersthofen, Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister sowie dem Bezirksjugendwart Willi Sauter stieg man in die 11 Punkte umfassende Tagesordnung ein. In dieser ging es um Beschlüsse und Dringlichkeitsanträge aber auch Berichte der Fachbereichsleiter über Bildung, EDV, Finanzen, Jugendpolitik, Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerbe. Nach der Vorstellung des Jahresbericht 2021, den Informationen der JF Bayern und aktuellem aus dem Bezirksjugendforum stand noch eine wichtige Veranstaltung, die nicht fehlen durfte auf der Agenda. Der Aktionstag der JF Schwaben in Vöhringen mit dem Edgar – Ruprecht – Pokal.An der Versammlung nahm neben Wertungsrichter Kreisbrandmeister Bernd Schreiter auch Kreisjugendwart Tom Mair von der Feuerwehr Gersthofen teil. Wie Mair berichtet gibt es derzeit 619 Jugendfeuerwehren in Schwaben die 6092 Mädchen und Jungen zu ihren Mitgliedern zählen dürfen. Mit einem Ausblick auf die Delegiertenversammlung im Herbst endete die Veranstaltung und die Teilnehmer traten motiviert und bestens informiert ihre Heimreise an.