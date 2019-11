Julian Lindolf - Nachwuchskanute mit großem Potential aus Friedberg

Sponsoring für die tollen Erfolge im Canadier Einer Herren für den Schwabenkanuten Julian Lindolf• Silbermedaille im Canadier Einer (C1) Team der U18 bei der U18/U23-WM in Krakau (PL)• Bronzemedaille im C1-Team der U18 bei der U18/U23-EM in Liptovsky Mikulas (SK)• Süddeutscher Meister C1 der U18• Deutscher Meister C1 der U18• Gesamtsieger Deutschland-Cup des DKV C1 der U18Wer diese Bilanz von 2019 liest, fragt sich, wer ist denn dieser erfolgreiche Schwabenkanute? Natürlich unser Julian Lindolf, der seit Jahren erfolgreiche Spezialist in seiner Lieblingsdisziplin Canadier Einer.Wir freuen uns, dass der 18-jährige FOS Schüler solch eine Aufmerksamkeit erregt hat, dass sich ein Sponsor – ein langjähriger Freund der Familie – bemüßigt fühlte, dem Nachwuchssportler eine finanzielle Unterstützung – zusammen mit seinem Arbeitgeber – zukommen zu lassen. So etwas sollte Schule auch für unsere weiteren Talente machen, denn deren haben wir etliche in unseren Reihen!Ein Statement von Stephan Seybold der Generalagentur Inter Versicherung zum Sponsoring:Ich bin ganz stolz, dass ich ein junges Talent im Kanusport finanziell ein wenig unterstützen darf! Ich kenne Julian schon seit seiner Geburt und habe die letzten Jahre seine sportliche Entwicklung verfolgt!Seine Erfolge blieben nicht unbemerkt, sodass er Mitglied der U18-Nationalmannschaft im Canadier Einer im Kanuslalom wurde und nun voller Stolz den Deutschland Adler auf seiner breiten Brust trägt.Die Freundschaft zu Familie Lindolf und die fehlende finanzielle Unterstützung durch Sponsoren hat mich bewogen, Julian zu unterstützen.Seine Fokussierung, seine Leidenschaft, sein Fleiß und seine Ausdauer haben höchsten Respekt verdient. Diese Attribute führen sowohl im Sport wie auch im Business zum Erfolg!Ich selbst war viele Jahre als Marketingchef im semi-professionellen Sportbereich tätig und weiß wie schwer es ist „am Ball bleiben“ zu können, wenn es hinten und vorne an den finanziellen Mitteln fehlt! Ohne die massive Unterstützung der Eltern wäre dieser Spitzensport nicht zu gewährleisten! Das finde ich sehr, sehr schade, denn Medaillen wollen wir doch alle sehen! Doch welche Leistung hinter jedem Erfolg steckt, können sich nur die Wenigsten vorstellen!Darum freue ich mich, mit helfen zu können, dass Julian seinen Traum weitere Medaillen zu gewinnen, auch verwirklichen kann!Ich wünsche Julian weiterhin viel Motivation und viel Erfolg! Julian, Du schaffst das!Stephan Seybold – Generalagentur Inter VersicherungsgruppeWir bedanken uns an dieser Stelle für das Sponsoring und würden uns freuen, wenn sich – gerade im Nachwuchsbereich – weitere Sponsoren für die erfolgreichen Slalomkanuten – finden würden.Julian Lindolf ist langjähriges Mitglied bei den Kanu Schwaben Augsburg und hat sich auf die Canadier Einer Disziplin (knieend mit Stechpaddel) fokussiert. Er war auch auch im Kajak Einer immer sehr stark unterwegs. Weiterhin viel Erfolg für ihn und seine Clubkameradinnen und Kameraden.