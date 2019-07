Allianz Agentur Friedberg gratuliert Georg Huber zum 80. Geburtstag

Friedberg : Allianz Agentur |

Zu seinem 80. Geburtstag gratulierten dem ehemaligen Friedberger Allianz-Generalvertreter Georg Huber der Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann und die heutige Allianz-Generalvertretung David Mangano in den Geschäftsräumen an der Münchner Straße.

Am 1. Januar 1972 bezog Herr, nach Umbau des damaligen „Schuhgeschäfts Gleich“ die Räume der noch heute bestehenden Allianz Agentur in der Münchner Straße 4. Aufgrund sehr guter Leistungen beförderte Ihn die Allianz 1973 zum Generalvertreter. Seine Ziele, so sagt er, habe er mit viel Fleiß, immer erreicht, ob beruflich oder privat und er war sehr gern die „Erste Allianz“ in Friedberg. 1984 kam sein Sohn Harald Huber mit als Angestellter in die die Generalvertretung. Gemeinsam führten Sie die Geschäfte bis zum Eintritt Hubers in den Ruhestand im Jahr 2003.Heute betreut Generalvertreterdie Kunden der Allianz. Der 44 jährige David Mangano ist ausgebildeter Bankkaufmann (IHK) und kam 2001 zur Allianz. Seine berufliche Laufbahn begann er als Bankenbetreuer für die Dresdner Bank. Seit 2010 ist David Mangano selbständiger Generalvertreter der Allianz. 2014 übernahm er die Allianzvertretung Friedberg und betreut seitdem erfolgreich und mit großer Freude „seine“ Friedberger.Nach seiner Weiterbildung zum qualifizierten Immobilienmakler ist David Mangano „rund um die Immobilie“ fit für alle Friedberger und Nicht-Friedberger. Unterstützt und begleitet wird „der Chef“ in der Agentur, wie im richtigen Leben, seit Beginn an von seiner Ehefrau. Die ausgebildete Versicherungsfachwirtin (IHK) ist seit 1999 bei der Allianz in verschiedenen Positionen tätig. Die Manganos leben/arbeiten mit Familie und Freunden im Herzen Friedbergs. Ihre 15jährige Tochter Leonie besucht ab September die Abschlußklasse der Konradin-Realschule. Zwei liebe braune Labrador-Hunde, die am liebsten an der Friedberger Paar patrouillieren, machen die Mangano-Familie perfekt. Durch und durch Friedberger eben!