Spatenstich zum neuen Friedberger Baubetriebshof

Mit dem offiziellen Spatenstich hat der Neubau des städtischen Baubetriebshofes Friedberg begonnen. Zunächst entsteht innerhalb eines Jahres ein Bodenaushublager mit befestigten und witterungsgeschützten Lagerflächen.

Das Aushublager dient zur Beprobung und Zwischenlagerung von Aushubmaterial bis zu einem Fassungsvermögen von 3.500 qm. Ferner entstehen neun Hallen mit je über 100 qm Fläche. Das Bauvorhaben am Standort Münchener Straße soll 4,4 Millionen Euro kosten und bereits Vorarbeiten für den anvisierten zweiten Bauabschnitt umfassen.Seit rund 30 Jahren steht das Thema „Neubau städtischer Baubetriebshof“ bereits auf der Agenda der Friedberger Stadtpolitik. Am aktuellen Standort kann nur noch schwerlich zeitgerecht und dem Arbeitsschutz entsprechend gearbeitet werden. Der Baubetriebshof unter der Leitung vonbeteiligt sich mit Eigenleistungen an seinem lang ersehnten neuen Zuhause. So ist er zum Beispiel für Erd- und Kanalarbeiten sowie an Teilarbeiten der Außenanlagen zuständig.