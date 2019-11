Parteifreie Bürger Friedberg nominieren ihre Kandidaten für die Stadtratswahl 2020

Friedberg : Gasthof Zieglerbräu |

In der Aufstellungsversammlung zu den Kommunalwahlen 2020 präsentierten die Parteifreien Bürger Friedberg ihre Kandidaten. 21 stimmberechtigte Anwesende nahmen die Vorschläge ohne Gegenstimme an.

„Vom Maschinenschlosser bis zum Chefarzt“, so Sprecherin, seien viele Berufsgruppen aus der Bevölkerung bei den Parteifreien Bürgern vertreten. Der Fraktionsvorsitzendewar nach der Auszählung der Stimmen sichtbar stolz auf das Abstimmungsergebnis. 14 Männer und 16 Frauen stellten sich vor. Sie beschrieben ihre Ziele für den künftigen Einsatz für die Belange der Stadt in der kommenden Amtsperiode von 2020 bis 2026. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind ehrenamtlich in Vereinen, im Elternbeirat oder in Chören tätig. Alle wollen ihre Erfahrungen aus dem Berufsleben und ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten in die Arbeit des Friedberger Stadtrats einbringen.Routiniert und gekonnt verständlich führte Wolfgang Rockelmann durch das vorschriftsgemäße Prozedere der Aufstellungsversammlung. In seiner Ansprache zeigte der Fraktionsvorsitzende bestehende und künftige Ziele der Parteifreien Bürger Friedbergs auf. Neben den Eckpunkten Energie, Mobilität und Wohnungsbau sei es gelungen, jegliche neue Schuldenaufnahme zu verhindern. Das Schließen von Baulücken an den Ortsrändern konnte durch Satzungen ermöglicht werden „aber es bleibt hier noch viel zu tun“, so Rockelmann.Die Wählergruppe der Parteifreien Bürger wurde 2007 gegründet und unterstützt Friedbergs Bürgermeister. Mit dem Einbringen ihrer eigenen Ideen gelten die Parteifreien nicht selten als „Zünglein an der Waage“ bei schwierigen Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat.1. Wolfgang Rockelmann, Friedberg2. Elisabeth Micheler-Jones, Friedberg3. Siegbert Mersdorf, Friedberg4. Rosemarie Krendlinger, Derching5. Katja Wollrab, Friedberg6. Julena Ranzinger, Friedberg7. Sebastian Lenhart, Friedberg8. Sarah Mahl, Friedberg9. Sandra Theilacker, Friedberg10. Friedrich Schneider, Hügelshart11. Renate Kigle, Rinnenthal12. Mathias Klaus, Friedberg13. Robert Mildner, Ottmaring14. Eva Mersdorf, Friedberg15. Andrea Happacher, Friedberg16. Jürgen Fendt, Ottmaring17. Antje Mangano, Friedberg18. Elisabeth Schmid, Friedberg19. Erhan Bayram, Friedberg20. Anja Eberhardt, Friedberg21. Richard Wollrab, Friedberg22. Eva-Maria Kunle, Friedberg23. Markus Juchmes, Friedberg24. Ernst Krendlinger, Derching25. Norbert Lenhart, Friedberg26. Michael Hammerl, Friedberg27. Peter Krämer, Friedberg28. Vera Menzl, Friedberg29. Dieter Höret, Friedberg30. Stefan Kreißl, Bachern