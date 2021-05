Online-Veranstaltungen der FDP

Friedberg : Zoom |

In Corona Zeiten haben es auch die Parteien schwer, ihre Mitglieder zu erreichen. Da Präsensveranstaltungen weitgehend nicht möglich sind, setzt die FDP Aichach-Friedberg auf Online-Veranstaltungen. Um dabei möglichst viele Bürger*innen zu erreichen finden sich die unterschiedlichsten Themen im Veranstaltungskalender. Dabei geht es der Partei nicht nur um Politisches, sondern auch um Soziales, Abwechslung und darum mal wieder etwas gemeinsam zu unternehmen, sich zumindest virtuell zu treffen und auszutauschen.

Bereits Ende April konnten die FDP und ihr Bundestagskandidat Matthias Krause, Dr. Lukas Köhler, Klimapolnischer Sprecher der FDP Bundestagsfraktion begrüßen. Unter der Überschrift „Technologie oder Verzicht? Wie retten wir unseren Planeten?“ nutzten die zahlreichen Teilnehmer die Gelegenheit zu diskutieren und Fragen zu stellen.In der Reihe „Support your local” ging es Anfang Mai um Bier vom Boandel-Bräu aus Aichach. Braumeister Thomas Reißner stellte 6 verschiedene Biere seiner Brauerei vor. Die Biere konnten im Vorfeld der Veranstaltung erworben werden und wurden dann gemeinsam vor dem Computer verkostet. Joachim Pehlke, Europakandidat 2019, wusste mit der ein oder anderen „Europäischen Geschichte zum Bier“ zu unterhalten.Bei der nächsten Veranstaltung am Pfingstmontag den 24.05. geht es dann um Spargel. Der Kreisverband und die Schwäbischen Bundestagskandidaten haben sich dafür Unterstützung bei der Schrobenhausener Spargelkönigin Juliane I. und MdB Nicole Bauer geholt. Um die lokale Gastronomie zu unterstützen werden die Teilnehmer gebeten sich in Ihrem Lieblingsrestaurant eine Spargelgereicht zu bestellen. Ab 12:30 Uhr wird dann gemeinsam vor dem Computer gegessen währen Juliane I. und Nicole Bauer Wissenswertes zum Thema Spargelanbau erzählen und mit Sicherheit auch den ein oder anderen Geheimtipp zum Thema Spargel parat haben.Am 27.05 ab 19:00 Uhr geht es dann politisch weiter. „Wohneigentum leicht gemacht“ ist die Überschrift der nächsten online Veranstaltung zu der Bundestagskandidat Matthias Krause wieder einen interessanten Gesprächspartner erwartet.Auch wenn es online mittlerweile großartige Möglichkeiten gibt, hoffen alle Beteiligten darauf das bald wieder Präsensveranstaltungen möglich sind. So werden alle zukünftigen Veranstaltungen der FDP sowohl als Online- als auch als Präsensveranstaltung geplant.Mehr Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen der FDP Aichach-Friedberg und den Einwahlmöglichkeiten gibt es auf der Homepage fdp-aichach-friedberg.de oder per E-Mail an info@fdp-aichach-friedberg.de