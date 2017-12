Weihnachtliche Vorfreude für pflegebedürftige Menschen - Adventsfeier der Sozialstation bestens besucht

Den feierlichen Auftakt des Nachmittags bildete ein ökumenischer Gottesdienst in der Hochzoller Stadtpfarrkirche Heilig Geist, den Pfarrer Manfred Baur, Pfarrer Benjamin Lorenz und Pfarrer Thomas Bachmann gemeinsam zelebrierten. Nach dem geistlichen Segen ließen sich die Gäste im Pfarrsaal vom Team der Sozialstation verwöhnen. Hier gab es Tee, Kaffee und Kuchen - dieses Jahr vom Bürgertreff Hochzoll e.V. gespendet.Darüber freuten sich die Senioren, aber auch Geschäftsführerin Gudrun Jansen, die durch das Nachmittagsprogramm führte und die Besucher auch mit einer Weihnachtsgeschichte unterhielt. Den musikalischen Rahmen boten der Kammerchor Friedberg und der Auftritt von Anita Dakovic, die viele Patienten in Hochzoll und Friedberg als Pflegeschwester im ambulanten Dienst kennen. Ihr Gesangstalent wurde mit großem Applaus belohnt. Spontan entschloss sich schließlich noch Eva Seifert aus den Reihen der Gäste, ein Weihnachtsgedicht in Augsburger Mundart vorzutragen. Auch diese humorvolle Einlage kam großartig an.Rundweg begeistert waren die zahlreichen Gäste von diesem Nachmittag, der ihnen viel Abwechslung und Unterhaltung in der Vorweihnachtszeit beschert hat.