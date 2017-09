Vorbereitungen für das Luther Pop-Oratorium laufen auf Hochtouren - jetzt Karten sichern

Besonders auffallend ist ein riesengroßer roter Stoff, der derzeit die Runde macht und mit Bibelsprüchen beschriftet wird. Er macht Station im Konfirmandenkurs, in der Bücherei (am 24. September), bei Gottesdiensten etc. Hier können sich alle Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung dieser Requisite beteiligen.Das Pop-Oratorium am 29. Oktober wird ein großartiges Ereignis in Friedberg, auf das man sich schon jetzt freuen kann. Karten (18 Euro, 12 Euro ermäßigt) gibt es im Bürgerbüro der Stadt Friedberg oder im Pfarrbüro der evang.-luth.Kirchengemeinde Friedberg (Herrgottsruhstraße 1 ½) sowie online unter www.friedberg-evangelisch.de