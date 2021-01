Vollbeschäftigung bei Familie Storch in Friedberg

Friedberg : Standesamt |

Jede Menge Zustellungen an glückliche Eltern hatte die Familie Adebar in Friedberg/Bayern zu erledigen. Die Jahresstatisik 2020 des Friedberger Standesamts weist mit 831 Geburten einen Rekord aus.

Namensherkunft und Bedeutung

So viele Geburten wie 2020 wurden im Standsamt Friedberg in einem Jahr noch nie beurkundet. Die beliebtesten Vornamen bei den Buben sind Anton und Felix (je 12x), gefolgt von Lukas und Samuel (je 11x). Bei den Mädels sind Leonie und Sophia an der Spitze (je 9x), gefolgt von Emilia und Laura (je 8x).Anton ist eine Kurzform des lateinischen Namens Antonius. Antonius ist ein altrömischer „nomen gentile“ bzw. Geschlechtername. Eine Bedeutung ist nicht bekannt. Der Name Anton wurde in Deutschland von 2006 bis 2018 ungefähr 31.000 Mal als erster Vorname vergeben. Damit steht Anton auf Platz 51 der Vornamenhitliste für diesen Zeitraum. (Quelle: beliebte-vornamen.de)Der Name Felix wurde in Deutschland von 2006 bis 2018 ungefähr 68.000 Mal als erster Vorname vergeben. Damit steht Felix auf Platz 9 der Vornamenhitliste für diesen Zeitraum. Felix ist ursprünglich ein römischer Beiname. Das lateinische Wort Felix bedeutet „fruchtbar“ oder „glücklich“, frei interpretiert bedeutet der Vorname Felix also „der Glückliche“. Der arabische Name Said hat dieselbe Bedeutung. (Quelle: beliebte-vornamen.de)Der männliche Vorname Lukas bedeutet übersetzt „der bei Tageslicht Geborene“, „der Lichtbringer“, „der Leuchtende“ und „der Glänzende“. Diese vier Bedeutungen gehen auf einen altgriechischen Ursprung zurück. Eine weitere Interpretation bezieht sich auf den lateinischen Namen Lucanus, welcher die Bewohner des süditalienischen Gebiets Lucania beschreiben sollte. Der Name Lukas kommt in vielen verschiedenen Sprachräumen vor, hat aber eine altgriechische Herkunft. Lukas bezieht sich auf das altgriechische Wort „leucos“, welches übersetzt „hell“ bedeutet. (Quelle: vorname.com)Samuel ist ein biblischer Name, der aus dem Hebräischen stammt und „Ich bin von Gott erhört“ bedeutet. Der Vorname Samuel ist seit den 1980er Jahren in Deutschland weit verbreitet, aber erst seit Anfang der 2000er Jahre in den Top 100 der Vornamenhitparade vertreten. Samuel wurde in Deutschland von 2006 bis 2018 ungefähr 24.000 Mal als erster Vorname vergeben. Damit steht Samuel auf Platz 73 der Vornamenhitliste für diesen Zeitraum. (Quelle: beliebte-vornamen.de)Leonie wurde in Deutschland von 2006 bis 2018 ungefähr 63.000 Mal als erster Vorname vergeben. Damit steht Leonie auf Platz 13 der Vornamenhitliste für diesen Zeitraum. Leonie ist eine weibliche Variante des männlichen Vornamens Leon und bedeutet „Löwe“. (Quelle: beliebte-vornamen.deDer Name Sophia wurde in Deutschland von 2006 bis 2018 ungefähr 50.000 Mal als erster Vorname vergeben. Damit steht Sophia auf Platz 26 der Vornamenhitliste für diesen Zeitraum. Der Name Sophia stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Weisheit“. (Quelle: beliebte-vornamen.de)Emilia wurde in Deutschland von 2006 bis 2018 ungefähr 55.000 Mal als erster Vorname vergeben. Damit steht Emilia auf Platz 20 der Vornamenhitliste für diesen Zeitraum. Emilia ist die deutsche weibliche Form von Emil. (Quelle: beliebte-vornamen.de)Seit Anfang der 1980er Jahre heißen zahlreiche Mädchen Laura. Seit 1985 gehört Laura zur Spitzengruppe der beliebtesten Mädchennamen in Deutschland und wurde von 2006 bis 2018 ungefähr 51.000 Mal als erster Vorname vergeben. Damit steht Laura auf Platz 24 der Vornamenhitliste für diesen Zeitraum. Der Name Laura ist eine italienische Kurzform des lateinischen Namens Laurentia. Dieser Name bedeutet „die aus der Stadt Laurentum“ oder vom lateinischen laurea = „Lorbeerkranz“ oder „Lorbeerzweig“. (Quelle: beliebte-vornamen.de)