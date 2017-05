„Pflanzenbilder” für das Krankenhaus Friedberg

Abgebildet sind auf den zwölf Leinwänden im Format 50 x 50 Zentimeter ausschließlich Heilpflanzen. Eingearbeitet in die Darstellungen ist eine Beschreibung der jeweiligen Wirkungsweise der Pflanzen aus einem Lexikon. So erfährt der Betrachter, dass beispielsweise Arnica hilft, Wunden zu heilen bzw. Blutungen zu stillen oder Aconit bei Schmerzen, Fieber, Neuralgien und Entzündungen eingesetzt werden kann. Gabriela Palm: „Meist zeigen meine Bilder die ganze Pflanze inclusive der Wurzel, weil von dieser oft die größte Heilwirkung ausgeht.”Vor der Cafeteria im 5. Stock haben die Bilder in Mischtechnik jetzt einen dauerhaften Platz gefunden. Sibylle Bittel vom Krankenhaus Friedberg freut sich über die Schenkung ganz besonders: sie organisiert die Ausstellungen in den Paarkliniken in Friedberg und Aichach und ist sich sicher, „dass die Bilder hier bei uns sehr gut zur Geltung kommen.”