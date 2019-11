Mit Liebe zum Detail: Ulrike Sasse-Feile dekoriert Schaufenster vom BRK-Kleiderladen „Anziehend“

Friedberg : Anziehend |

Beim Spaziergang durch unsere Heimatstadt Friedberg haben wir Ulrike Sasse-Feile beim Dekorieren der Schaufenster vom Anziehend zugeschaut.

„Seit der Eröffnung dekoriere ich jeden Monat die Schaufenster“, erzählt uns die liebenswerte Friedbergerin. Die Deko wird immer von ihr gespendet. „Ich mache es sehr sehr gern und mit viel Freude. Jeden Monat gibt es ein neues Motto zur Jahreszeit oder auch eine passende Farbe.“ Ja, die Freude Von Ulrike Sasse-Feile am Gestalten für eine sehenswerte Ludwigstraße ist den Dekorationen in den Schaufenstern vom „Anziehend“ anzusehen. Ulrike macht das wirklich Spitze. Schaut Euch die weihnachtlich dekorierten Fenster in der Ludwigstraße an. Sehr schön sind sie geworden.