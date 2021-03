Kreuz und quer durch Friedberg - Ökumenischer Stationenweg in Friedberg

Dazu werden verschiedene Stationen vom Kreuzweg Jesu mit besonderen Orten der Stadt in Verbindung gebracht. Manche Stationen sind bereits vorgegeben, weil sie fest in der Stadt verortet sind, wie die Ölberggrotte im Friedhof oder die Skulpturen mit der Darstellung Jesu, der unter dem Kreuz zusammenbricht, vor dem Krankenhaus und in der Ludwigstraße. An anderen Orten werden Verbindungen zum Kreuzweg hergestellt, z.B. an der Pater-Franz-Reinisch-Straße. Der Pallottinerpater hatte sich den Nationalsozialisten widersetzt und wurde darum zum Tode verurteilt.Am Karfreitag und Karsamstag sind an den verschiedenen Stationen Infotafeln aufgestellt mit Bibeltexten, Impulsen zum Nachdenken und Aktionsideen für Kinder. Wer den kompletten Weg gehen möchte, beginnt in Herrgottsruh, geht weiter zum Krankenhaus und zum Karl-Sommer-Stift, dann runter zur Gerberwiese unterm Berg und wieder hoch bis St. Jakob.Natürlich kann man auch einzelne Stationen auswählen.Wegbeschreibungen liegen in den Kirchen aus bzw. können auf der Website von St. Jakob heruntergeladen werden (www.sankt-jakob-friedberg.de/stationenweg).Darüber hinaus findet die Karfreitagsliturgie wie immer um 15 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Jakob statt.