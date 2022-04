Heimatverein - Nach zwei Jahren coronabedingter Pause Jahreshauptversammlung mit Wahlen

Die letzte Jahreshauptversammlung hatte im März im Jahr 2019 stattgefunden. Zwei Mal musste sie pandemiebedingt verschoben werden. Neuwahlen standen an. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Regine Nägele ebenso in ihrem Amt bestätigt wie ihr Stellvertreter Walter Föllmer, Schriftführer Walter Ziegler und Kassier Josef Jörg. In den Ausschuss gewählt wurden: Volker Babucke, Michael Gram, Prof. Dr. Erich Unglaub, Florian Wurzer. Neu in dieses Amt kam Karl-Heinz Faller, während die bisherigen Ausschuss-Mitglieder Erich Dobisch, Bruni Lau und Christine Fischer nicht mehr zur Verfügung standen. Als Kassenprüfer fungieren Herbert Maier und Niklas Haller. Dabei wurde Herbert Maier herzlich gratuliert zu seiner Auszeichnung durch den bayerischen Ministerpräsidenten im Jahr 2020 für seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz im Landesbund für Vogelschutz, im Freundeskreis Friedberger Musiksommer und im Heimatverein Friedberg. 2. Vorstand Walter Föllmer gratulierte Regine Nägele für Ihre Auszeichnung mit der Bürgermedaille der Stadt Friedberg und der Wappennadel in Gold, die sie aufgrund ihres vielfältigen Engagements 2019 erhalten hatte.Der Tod von mehr als 30 Vereinsmitgliedern war zu beklagen, doch es gab auch zahlreiche Neumitgliedschaften.

Rückblick über die Aktivitäten der letzten beiden Jahre

In ihrem Rückblick ging die 1. Vorsitzende Regine Nägele kurz auf die Aktivitäten des Vereins der letzten beiden Jahre ein. Im Jahr 2019 besichtigte der Heimatverein das neu eingerichtete Museum und das neu sanierte Schloss in Friedberg. Während des Altstadtfestes erschien wieder an jedem Tag, also 10 mal, eine jeweils vierseitige illustrierte Zeitung zur Friedberg Zeit. Autorin war, wie beim Altstadtfest zuvor, Regine Nägele. Eine Tagesfahrt führte in den Pfaffenwinkel, bei der viertägigen Reise nach Sachsen standen der Besuch der Manufaktur Wendt & Kühn in Grünheinichen, die Besichtigung der Städte Dresden, Görlitz und Bautzen sowie eine Führung durch die „Kartonagenfabrik Kurt Bock“ in Zeulenroda (Thüringen) auf dem Programm. Neben heimatkundlichen Stammtischen, Vorträgen und einer Buchvorstellung gab es eine Führung durch die Moritzkirche in Augsburg aus Anlass ihres 1000-jährigen Bestehens. Im Jahr 2020 konnte noch die Landesausstellung „Hundert Schätze aus 1000 Jahren“ besucht werden. Etwas verspätet wegen Corona begann die Landesausstellung in Friedberg „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“, durch die Regine Nägele mehrmals führte. Heimatvereinsmitglied Matthias Feiger, zugleich Schöpfer des werbewirksamen Begriffs „Wittelsbacher Land“, hielt einen Vortrag im Rahmen der Landesausstellung über „Das Wittelsbacher Land – wie es dazu kam und was daraus wurde. Alle weiteren Aktivitäten fielen wegen Corona aus. Im Jahr 2021 beteiligte sich der Heimatverein erstmals an der der Aktion Stadtradeln. Unter strengen Corona-Auflagen führte ein Tagesausflug im Oktober 2020 nach Landsberg, Sandau, Epfach und Türkheim. Prof. Wilhelm Liebhard sprach im Rathaussaal über „König Ludwig III. und das Ende der Herrschaft der Wittelsbacher“. Mehrmalige Führungen gaben es durch die Ausstellung im Schloss „Augenblicke: Zeit in der Kunst“, die bis Januar 2022 stattfanden.Die digitale, mit Suchfunktion ausgestattete Heimatvereinsbilbiothek auf der Homepage wird weiter aktualisiert und durch erneute Transkriptionen des Stadtarchiv ergänzt. Dankbar zeigte sich die 1. Vorsitzende für die gute Zusammenarbeit mit der Museumsleiterin Frau Dr. Arnold-Becker. Diese berichtete über die starken Einbrüche an Besucherzahlen, infolge der strengen Corona-Verordnungen für Museen. Das betraf aber letztlich alle bayerischen Museen. Man hoffe, dass sich die Situation wieder verbessert bei der geplanten Ausstellung über Fritz Schimbeck Anfang 2023.

Geplante Veranstaltungen für 2022

Die Vorsitzende nannte einige der vorab geplanten Aktivitäten des Vereins für das Jahr 2022: Fahrt nach Franken vom 24. bis 27. September, Tagesfahrt nach Alling anlässlich der Schlacht vor 600 Jahren im September, Besuch der Schätzlerwiese, Führung durch Herrgottsruh am 14. Mai (16 Uhr) und Stätzling am 4. Juni (10 Uhr) sowie Erklärung der Fresken im Rathaussaal am 29. Mai (14 Uhr).Den Abschluss der Abends bildete ein hochkarätiger Vortrag mit Bildpräsentation des Ehrenmitglieds Dr. Hubert Raab über „Tagfalter im Landkreis AichachFriedberg“. Beeindruckend waren dabei die wunderschönen und sehr detaillierten Aufnahmen einer Vielzahl von „Schmetterlingen“.