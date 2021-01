Friedberger spenden auch in außergewöhnlichen Zeiten

Friedberg : Ludwigstraße |

Viele kleine Aktionen ergeben auch ein „Großes Ganzes“. Der traditionelle karitative Friedberger Christkindlmarkt musste 2020 wegen COVID19 zum Schutz der Bevölkerung ausfallen. Die Bereitschaft der Friedberger zur Hilfe und Unterstützung der Menschen in den Hilfsprojekten in Indien und Tansania-Ndanda für die Mittelschule Friedberg war auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten ungebrochen.

, Betreuerin der Ndanda-Hilfe und Pater, Pallotiner-Missionssekretär initierten unter dem Leitspruch „Friedberg karitativ“ eine Sammeldosenaktion. Großen Zuspruch für die Aktion gab es von den Friedberger Geschäftsleuten. In 40 Friedberger Geschäften konnten sich die Kunden mit Geldspenden an den Hilfsaktionen beteiligen. Am Ende fanden sich rund 2500 Euro für den Förderverein für karitative Aufgaben im Verkehrsverein in den Sammeldosen. Die Bäckereinen Scharold, Schwab, Weißgerber, Ihle und Knoll brachten mit ihrer gemeinsamen Verkaufsaktion von 20 Metern Weihnachtsstollen 820 Euro in die Spendenkasse. Unter dem Motto „Alles Unikate“ wurden mit dem Verkauf von 40 Nikitüchern 400 Euro erwirtschaftet. 50 von der Familie Losinger gespendete Tannenbäumchen zum Einpflanzen wurden verkauft und brachten 500 Euro an Spendengeld.Die Umsetzung der Idee der Rohrbachher Gastronomenfamilie um Stefan Fuß vom Gasthaus Goldener Stern mit der Aktion „Bratwurst in der Semmek to go“ auf dem Friedberger Wochenmarkt erwies sich als Volltreffer: 1745 Euro flossen damit in die Spendensumme ein. Einen großen Betrag sammelte auch Stadtpfarrer Pater Steffen Brühl bei Andachten im Schulhof der Theresia Gerhardinger Grundschule und in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Diese Andachten wurden musikalisch gestaltet von MEN IN BLECH, ABGEBRASST. und dem Trio für Zither und Gitarre „Saitenzupfer“.