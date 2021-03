Fastenessen in der Stadtpfarrei St. Jakob dieses Jahr „To Go“ – Spendenerlös für Partnergemeinde in Malawi

Wer auf diesem Weg am Essen teilnehmen möchte, kann sich auf der Homepage der Stadtpfarrei unter www.sankt-jakob-friedberg.de anmelden. Das afrikanische Gericht wird von einem ehrenamtlichen Team am Palmsonntag frisch im Pfarrzentrum zubereitet. Wer sich zuvor angemeldet hat, kann sein Essen am 28.03. ab 10 Uhr im Divano abholen, auf Wunsch wird es auch (zwischen 11 und 12 Uhr) geliefert.Der Erlös des Fastenessens soll auch dieses Mal der Partnergemeinde in Kaphatika zugutekommen, die die pallottinische Pfarrei vor wenigen Jahren in Malawi neu gegründet hat. Malawi gehört zu den ärmsten Regionen der Erde. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist unter 15 Jahren. Es fehlt an Schulen, an Lehrern, an ausreichender Gesundheitsfürsorge, an Aufklärung über HIV und oft am Nötigsten für das tägliche Leben. Die Pallottiner betreuen die Gemeinde in Kapathika und sorgen auch dafür, dass unterschiedliche Projekte realisiert werden können.Da die Stadtpfarrei St. Jakob auch weiterhin mit der Partnergemeinde in Kaphatika in Kontakt bleiben will und es gerade jetzt unter den Pandemieausfällen weltweit zu großen Einschränkungen unmittelbar für die arme Bevölkerung in den Entwicklungsländern kommt, soll hier 2021 ein weiteres Zeichen gesetzt werden. Der Aufbau in Malawi schreitet sichtbar voran und die Pallottiner werden in dem Land zunehmend wahrgenommen. Die Maismühle, für die im letzten Jahr gespendet wurde, ist fertig; die nächsten Spenden werden in die Infrastruktur der Schule und in eine Baumpflanzaktion fließen.Stadtpfarrer P. Steffen Brühl freut sich über zahlreiche Anmeldungen zum Fastenessen und über Spenden für Kaphatika/Malawi. Darüber hinaus lädt er alle Interessierten ein, sich einen persönlichen Eindruck von der Partnergemeinde zu verschaffen. Möglich ist dies mit einer Fotoausstellung in der Stadtpfarrkirche St. Jakob während der Karwoche.