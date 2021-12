Der Zauber von Weihnachten in der Friedberger Bauernbräustraße

Friedberg : Weihnachtshaus |

„Mama, Papa, schaut doch mal!“ Mit ihrem Lichtermeer am Weihnachtshaus in der Friedberger Bauernbräustraße bringen Veronika und Thomas Günther für Kinder und Erwachsene den Zauber von Weihnachten in Herzen und Sinne zurück.

„Das Strahlen der Kinderaugen, das tiefe Erleben von in diesen Zeiten fast vergessenen Stimmungen und Gefühlen“, so Veronika Günther, „ist jedes Jahr der Anlass, unser Anwesen weihnachtlich zu gestalten.“ Zum letzten Samstag vor dem Heiligen Abend sind zahlreiche Eltern mit ihren Kindern, Anwohner der Straße und Stadtbesucher zusammen gekommen. Zu weihnachtlicher Live-Musik vom „Altstadtfest-Quintett“ gibt es – gegen eine Spende für karitative Zwecke – heiße, frische Toasts und ein Haferl duftenden Glühwein. Beim Rundblick durch den lichterfunkelnden Hof entdecken die Besucher immer wieder neu „Hingucker“: hier eine Etagere mit leckeren Likören und Schnäpschen aus dem Friedberger Hügelland, dort duftende Seifen und Lavendelsäcke – alles gegen eine Spende zum Mitnehmen ansprechend angerichtet.Überall sitzen oder stehen zünftig gekleidete Pappfiguren mit Gesichtern bekannter Friedberger Persönlichkeiten. „Die Manschkerl habe ich bereits zusammen mit Müttern im Wohlfühlhaus für ein Sommerfest gestaltet“, lächelt Veronika, „die Idee kam überall gut an und so habe ich das für unser Weihnachtshaus wieder aufleben lassen.“Ja, auch und gerade in diesen Zeiten mit Angst und Zweifel ist es eine tiefe Freude zu erleben, wie aus einer Eigeninitiative viel Freude und festliche Stimmung in die Herzen Vieler zu zaubern ist. Völlig ohne kommerzielle Absichten haben Veronika und Thomas Günther vielen Besuchern ihres Anwesens das Gefühl von Zusammensein und Freude gebracht. „Wir sind sehr glücklich, mit den großen Spenden unserer Besucher jemanden unterstützen zu dürfen“, freut sich Veronika. Von der Übergabe der Spenden werden wir zu gegebener Zeit berichten.Frohe Weihnachten, Veronika und Thomas! Ihr habt vielen Menschen in Friedberg den Zauber von Weihnachten zurück gebracht. Wir machen uns auf den Weg nach Hause. Dass es draußen eigentlich richtig zapfig kalt geworden war, haben wir bei all den Lichtern, den glücklichen Menschen und der festlichen Musik ganz einfach vergessen.