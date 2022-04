Kommandantenwahl bei der Feuerwehr Friedberg

Bei der Feuerwehr Friedberg standen die turnusmäßigen Wahlen der Kommandanten an , zu der die Stadt Friedberg eingeladen hat. Die Wahl wurde unter der Leitung von 1. Bürgermeister Roland Eichmann sowie den beiden Feuerwehrpflegern , Manfred Losinger und Siegbert Mersdorf durchgeführt. Ebenfalls anwesend waren als Vertreter der Stadt, der zukünftige Kommunalreferent Stefan Kreitmeyr, 2.Bürgermeister Richard Scharold sowie der 1. Vorsitzende der Feuerwehr und Stadtrat Markus Rietzler. Zur Wahl des ersten Kommandanten gab es nach Vorschlag der Versammlung nur einen Namen zur Abstimmung. Michael Geiger wurde hiermit zum dritten Mal in folge in das Amt des federführenden Kommandanten der Feuerwehr Friedberg berufen und mit großer Mehrheit gewählt. Nach zwölf Jahren Kommandant übernimmt Michael Geiger nun die Verantwortung für weitere sechs Jahre. Ein herzliches Dankeschön hierfür erfolgte durch mehrere persönlicher Gratulationen sowie durch anhaltenden Applaus der Anwesenden Mitglieder. Bei der Wahl zum stellvertretenden Kommandanten standen zwei Namen zur Auswahl, wobei sich hier Andreas Steber mit 36: 27 Stimmen durchsetzen konnte und somit der neue stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Friedberg ist. Der bisherigen Stellvertreter Jürgen Heigl stellte sich für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Viel Erfolg den beiden gewählten Kommandanten Michael Geiger und Andreas Steber.