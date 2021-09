Rückblick Herbst 2012

Der Oktober 2012 ist durch seinen außerordentlichen Facettenreichtum aufgefallen. Obwohl er von allem etwas zu bieten hatte, blieb seine Niederschlags- und Sonnenscheinbilanz ausgewogen und die Temperaturen lagen nur wenig unter dem Klimamittel. So verlief der Monat zunächst wechselhaft und häufig kühl, bevor etwa ab der Monatsmitte ein goldener und warmer, regional sogar von Rekordtemperaturen gekrönter Witterungsabschnitt folgte.Ursache des turbulenten Auf und Ab bei den Temperaturen war der mehrfach abrupte Wechsel der Windrichtung. Kam der Wind zunächst noch aus Westen, drehte er zur Monatsmitte auf Süd und brachte Warmluft aus der Sahara mit. In ihr wurde es um das dritte Wochenende des Monats vielfach 20 bis 25 Grad warm. Die höchsten Werte wurden am 19. Oktober bei Föhn mit 28 Grad am Alpenrand und am Nordrand des Harzes gemessen.