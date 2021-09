Rückblick Herbst 2010

So kühl wie in diesem Jahr war der Herbst seit mindestens vier Jahren nicht mehr: Die Monatsmittel-Temperaturen reichten meist von 6,5 bis 10 Grad und waren damit fast überall ein wenig unterdurchschnittlich. Die wärmsten Tage traten zwischen dem 12. September und dem 4. Oktober auf. Häufig herrschte gutes Grill- und Freizeitwetter mit reichlich Sonnenschein und angenehmer Wärme von 20 bis 26 Grad. Der Goldene Oktober kam dann doch noch: Der Monat fiel insgesamt sonnig und trocken aus, wobei es in den September-Hochwasser-Gebieten des Ostens am wenigsten geregnet hat. Die Regenmengen reichten von 20 Liter im Berliner Raum bis zu knapp 90 Liter pro Quadratmeter im Nordseeumfeld sowie am Alpenrand. Das ist etwa halb so viel wie sonst langjährigen Oktoberdurchschnitt fällt. Vielmehr haben ruhiges Herbstwetter mit viel Sonnenschein, aber auch einige zähe Nebel- und Hochnebellagen diesen Herbstmonat geprägt.Kommen Sie gesund durch den Herbst!