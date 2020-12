"Oida" ist das Jugendwort 2018 in Österreich und jetzt die Kampagne gegen Corona

hoaßt im Deitschn grod "Alter", in da boarischn Umgangssproch is des a Synonym fia "Spezl".A Oida ko a Freind sei oda a Bekannta, owa aa nua a Gleichoitriga.A guads Beispiel fian Gebrauch in da oidäglichn Rednsoat:"Hey, Oida! Schwing dei Hiftn!" oder "A geh, Oida! Duast mi du vaoaschn oda wos?"