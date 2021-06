Schach spielen in Essen

ab dem 11.06.21 ist es wieder möglich, dass der Schachclub öffnet. DerGrund ist, dass die Zahlen der 7-Tage-Inzidenz im NRW unter der Markevon 35 liegt.Daher laden wir euch ein, ab dem 15.06.21 ab 19:30 Uhr wieder denSchachabenden beizuwohnen.Dabei ist jedoch folgendes zu beachten:1.Der Abstand von 1,50 Meter gilt auch weiterhin. Das Tragen einermedizinischen Mund/Nasenbedeckung ist Pflicht. Wer diese nicht trägt,kann auch nicht eintreten.2.Es dürfen max. 14 Leute im Klubraum anwesend sein.3.Die Leute müssen sich in Listen eintragen, welche vier Wochen langaufbewahrt werden müssen.4.Nach jedem Kampf sind die Figuren, Tisch und der Platz zudesinfizieren. Diese sind durch die Spieler eigenverantwortlichdurchzuführen! Die Mittel sind vorhanden!Wir bitten euch, aufgrund der max. Anzahl von Leuten Bescheid zu geben,wann und wie lange ihr im Klub bleiben möchtet. Ruft bitte daher anjedem Spielabend im Klub unter der Nummer 0201/623337 ab 18 Uhr an, obdie Anzahl von max. 14 Leuten nicht überschritten ist.Das Jugendtraining findet dann auch wieder am Dienstag von 18 Uhr - 19Uhr statt.Sobald sich in der Verordnung etwas verändert, werdet ihr umgehendinformiert.Bleibt gesund!Die Listigen Bauern!