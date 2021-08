Die ARD spricht von Worst Case, für mich ist es Tierquälerei!

Bei dieser Disziplin werden den Sportlerinnen die Pferde zugelost, was bedeutet, dass die Chemie zwischen Pferd und Reiterin nicht immer stimmt. Das Individuum Tier sollte also genauso funktionieren wie der Mensch und das trifft meist nicht zu, was die diversen Abwürfe und Verweigerungen auch anderer Pferde in dem Parcours beweisen.