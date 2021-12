Wir lagen vor den Häfen und hatten Corona an Bord.....

So wurde dem Zeitungsbericht zufolge der „Carnival Freedom“ das Anlegen im Hafen der Insel Bonaire verwehrt. „Ich fühle mich, als hätte ich die vergangene Woche auf einem Superspreader-Event verbracht“, sagte die 34-jährige Passagierin Ashley Peterson der Zeitung.Vor wenigen Tagen waren auf dem Kreuzfahrtschiff „Odyssey of the Seas“ des Unternehmens Royal Caribbean 55 Passagiere und Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden – obwohl 95 Prozent der Menschen an Bord gegen das Virus geimpft waren.Wegen mehrerer Corona-Fälle an Bord eines Kreuzfahrtschiffs müssen rund 300 Passagiere vorzeitig ihre Reise auf Gran Canaria beenden. Wie das Unternehmen Tui Cruises mitteilte, gehen alle insgesamt 1.600 Passagiere der "Mein Schiff 4" in Las Palmas de Gran Canaria von Bord. 1.300 von ihnen planmäßig, die 300 anderen Urlauber wollten eigentlich noch sieben Tage auf dem Schiff verbringen, sagte eine Unternehmenssprecherin.