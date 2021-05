Was Du schon immer mal wissen wolltest, aber nie gefragt hast...

und dasIch will es Dir anhand eines Anbieters in bebilderten Schritten vorstellen. Ruf diese Seite auf Kostenlos Bilder hochladen - https://www.directupload.net/index.php?mode=upload Es erscheint (Foto 1) diese Seite. Du klickst mit der linken Maustastean,es öffnet sich Deine Bilderdatei, Du wählst Dein Foto auf ( Achtung max. 150 KB Abm. ca. 600 x300) und drückst mit links auf(Foto 2)(Foto 3) jetzt drückst Du mit linker Taste auf das Feld- es öffnet sich eine neue Seite.(Foto 4) oben links siehst Du Dein Foto, das Du hochladen möchtest. Du drückst jetzt mir- Das Feld wird farblich aktiviert.(Foto 5) Mit derMaustaste klickst Du auf die Spalte 4 - dann kopierst Du den Linkund fügst den bei myheimat in das Kommentarfeld - Du siehst jetzt eine Buchstaben/Zahlenkombination (Foto 6) - sobald Du den Kommentar sendest erscheint für Dich und alle anderen Dein Foto.Viel Spaß beim Testen