Drei Kisten waren jedoch an anderer Stelle vergraben worden und sind deshalb den Rotarmisten nicht in die Hände gefallen. Sie wurden im Oktober 1996 von den Schatzgräbern Hanno Vollsack und Claudia Marschner mit einem Metallsuchgerät entdeckt. Nach zwei Tagen Zögern meldeten die beiden den Fund. Der Schatz ging schließlich an seinen rechtmäßigen Besitzer, das Haus Wettin. Die beiden Schatzgräber wurden zu einer Geldstrafe verurteilt, erhielten jedoch vom Hause Wettin einen Finderlohn. Der Gesamtwert des Fundes wird auf zwölf Millionen Euro geschätzt. Die wertvollsten Teile sind neben dem Mohrenkopf-Pokal eine Münzsammlung und Teile des Tafelsilbers Augusts des Starken.(Quelle WIKIPEDIA)